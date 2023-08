Vivobook 16X, il super notebook Asus finalmente in super sconto!

ASUS Vivobook 16X è un notebook dalle prestazioni elevate prodotto dalla casa di Taiwan, che, come suo solito, riesce a mettere insieme caratteristiche fondamentali come potenza, design elegante, maneggevolezza e ovviamente un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il prezzo, già ottimo di suo, è oggi ancor più stupefacente grazie al sontuoso sconto Amazon MENO 33% che taglia il prezzo di ben 230 euro, per un totale di 469 euro! L’offerta è davvero allettante, la qualità Asus si paga, questa volta, davvero poco!

Prestazioni top al giusto prezzo!

Il design di Asus Vivobook 16X è elegante e sottile, con un corpo leggero che facilita il trasporto. La tastiera retroilluminata permette di lavorare anche in ambienti poco illuminati, mentre il touchpad è ampio e reattivo. La batteria del notebook offre un’autonomia fino a 8 ore, a seconda dell’uso, garantendo che possiate lavorare o giocare in movimento senza preoccuparvi di rimanere senza energia. Produttività e tempo libero senza compromessi.

Vivobook 16X è dotato di un display da 16 pollici con una risoluzione Full HD, che offre immagini nitide e vive. La tecnologia Nano Led garantisce angoli di visualizzazione ampi, consentendo agli utenti di godere di contenuti multimediali da qualsiasi angolazione.

Il cuore del notebook è un potente processore AMD Ryzen 7, che offre prestazioni multitasking fluide e veloci. Questo processore è abbinato a 8 GB di RAM, che consentono di eseguire senza problemi più applicazioni contemporaneamente. Per quanto riguarda lo storage, ASUS Vivobook 16X ha un SSD da 512 GB, che offre velocità di lettura e scrittura elevate e consente un avvio rapido del sistema e tempi di caricamento delle applicazioni ridotti.

Dal punto di vista grafico, questo notebook è equipaggiato con una scheda grafica AMD Radeon Vega 7, che offre prestazioni di gioco fluide e di alta qualità. Questa scheda grafica è in grado di gestire anche applicazioni di editing video e grafica complesse. Inoltre, ASUS Vivobook 16X ha un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene la temperatura del notebook sotto controllo anche durante le sessioni di gioco o di utilizzo intensivo della CPU.

Bello, elegante, potente e super scontato. ASUS Vivobook 16X ha tutto quello che serve per farsi comperare! Risparmio super; meno 230 euro!

