WEBCAM FHD con autofocus: approfitta del COUPON al 10%!

Vuoi per parlare con gli amici, vuoi per essere in videoconferenza con i propri colleghi o il proprio capo, o per seguire lezioni a distanza, avere una Webcam prestante aiuta molto. La Webcam Ausdom è dotata di tanti funzioni che renderanno le tue call piacevoli e scorrevoli, anche quelle più noiose! Grazie a un coupon del 10% potrai portarla a casa a soli 35.99 euro!

Parliamo infatti di una webcam a passo coi tempi virtuali in cui viviamo: Autofocus FHD 1080P con Privacy Cover, 30fps, doppio microfono Integrato, grandangolo 90°, possibilità di registrare le videochiamate e così rivederle successivamente, vasta apertura dell’obiettivo e quant’altro!

Webcam Ausdom HD con autofocus: tutti i vantaggi

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche di questa webcam Ausdom HD con autofocus. Vanta un’apertura dell’obiettivo di 2,0 mm, una temperatura di funzionamento compresa in un range tra -10 ℃ e -45 ℃, le connessioni sono garantite tramite USB con cavo già incluso lungo 1,5 m. E ancora: illuminazione minima dell’obiettivo di tipo 1 Lux, la risoluzione video è di vario tipo, per ogni esigenza: 1920*1080/ 1280*720/ 640*480/ 320*240. E’ possibile anche registrare la videochiamata, così da poterla rivedere e non perdere nessun appunto o per riviverne le emozioni.

Il microfono è omnidirezionale, con tecnologia S.P.L: -30dB. Mentre il sensore di immagine CMOS HD 1 / 2,7 ” ad alta risoluzione da 2.0 MP, consente di mostrarci agli altri in modo chiaro e nitido. L’angolo di visione dell’obiettivo è orizzontale fino a 90°. Il formato di decodifica video è MJPEG/ YUY2. Molto leggero, poco più di 200 grammi. Dotato di autofocus che aiuta a rendere stabile l’immagine, garantisce anche la privacy di eventuali altre persone presenti nella stanza, nonché la propria se non si vuole mostrare cosa c’è sullo sfondo. Il colore nero lo rende anche bello da vedere. Il gancio è molto solido.

Insomma, la webcam AUSDOM con Autofocus FHD, 1080P, Privacy Cover e tanto altro ancora è ciò che ti serve se, per lavoro o per diletto, fai tante videochiamate! Inoltre, risparmierai il 10% sul prezzo grazie a un coupon attivabile dalla stessa pagina dell’acquisto. Così da accaparrartela a soli 35.99 euro! La consegna è immediata e la restituzione agevole grazie a Prime. Non perdere altro tempo.

