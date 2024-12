WhatsApp accoglie ChatGPT: l'IA di OpenAI sbarca sull'app di Meta

L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente a far parte anche di WhatsApp. E lo fa con ChatGPT, il chatbot ufficiale di OpenAI grazie al quale è possibile interagire e ottenere informazioni in tempo reale grazie ad un semplice prompt di comandi. Un accordo, quello tra Meta e OpenAI, che darà modo agli utenti – anche in Italia – di poter sfruttare tutte le potenzialità che questo tool ha da offrire.

Se n’era parlato a lungo nei mesi scorsi, ma finalmente ora ci siamo. Per poterne godere, basterà seguire alcuni semplici passaggi e il gioco è fatto. L’aspetto più interessante è che non servirà nemmeno avere un account o un abbonamento attivo al servizio di IA di ChatGPT. Eseguendo queste mosse su WhatsApp, in men che non si dica il chatbot sarà pronto all’uso.

ChatGPT su WhatsApp: come funziona la nuova feature

Sei interessato a provare subito ChatGPT su WhatsApp? Allora tutto quello che devi fare è prendere il tuo telefono, aprire il tastierino numerico e inserire il numero 1-800-242-8478. Fatto questo, salvalo nella tua rubrica personale e poi apri la piattaforma di messaggistica. Una volta aver inviato un messaggio nella chat apposita, ecco che sarà possibile iniziare ad interagire con il bot di IA.

Ci sono però alcune limitazioni, riguardanti il numero di messaggi che si possono inviare e – di conseguenza – di risposte che si possono ricevere. Bisogna anche stare attenti al modo in cui lo si utilizza, poiché un qualsiasi numero può venire bloccato se ci sono violazioni rilevate. Ad oggi, è possibile sfruttare ChatGPT su WhatsApp per rispondere a domande, per assistenza con compiti o con lo studio, per conversazioni e intrattenimento, per scrivere o migliorare testi, per avere consigli pratici o per traduzioni in tempo reale.

Negli Stati Uniti c’è addirittura la possibilità di effettuare direttamente una chiamata con ChatGPT, di modo da impartire i comandi direttamente a voce e non con la casella di testo. Difficile dire se e quando tutto questo verrà allargato anche in Italia, ma per il momento possiamo goderci la versione testuale del bot.