WhatsApp aggiunge nuovi sfondi e filtri per le videochiamate

WhatsApp ha annunciato l’arrivo sulla propria app della funzione che consente di applicare sfondi e filtri alle videochiamate, permettendo così agli utenti di apparire in video come se si trovassero in una location diversa da quella in cui si trovano realmente.

La novità è stata comunicata da Meta sul blog ufficiale del servizio sottolineando che si tratta di strumenti pensati per regalare un’atmosfera giocosa alle videocall su WhatsApp, ma c’è anche un interessante risvolto pratico legato alla privacy, dato che con i filtri e soprattutto con gli sfondi è possibile mascherare in tutto o in parte il luogo fisico da cui si sta parlando. L’azienda americana specifica nel suo post che:

I filtri sono pensati per aiutarti a creare un’atmosfera più giocosa, per esempio aggiungendo una nota di colore o un tocco artistico ai tuoi video. Con gli sfondi, l’ambiente attorno a te rimane privato e puoi lasciarti trasportare in un bar accogliente o in un confortevole soggiorno per un tocco più ordinato e curato. Stiamo anche aggiungendo le opzioni Ritocco e Scarsa luminosità che possono aiutarti a sentirti più a tuo agio, migliorando naturalmente l’aspetto e la luminosità dell’ambiente, per rendere le videochiamate più piacevoli e vivaci.

Gli sfondi e i filtri per le videocall disponibili su WhatsApp

I filtri e i nuovi sfondi di WhatsApp si possono cercare tramite appositi comandi richiamabili durante una videocall. Le opzioni dei filtri disponibili al lancio includono Caldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore. Gli sfondi possono invece essere selezionati attingendo ad un elenco di ambientazioni che include delle macchie di colore, un ufficio, un bar, un soggiorno, una spiaggia, una foresta o un tramonto.

Nel caso l’offerta di filtri e sfondi non dovesse essere sufficiente a soddisfare le velleità creative dell’utente, WhatsApp ha pensato di aggiungere anche la funzione di ritocco che consente di agire in maniera manuale e più dettagliata su alcuni parametri del video. Fra le possibilità offerte ci sono alcuni effetti di ottimizzazione della luce, un filtro che migliora l’aspetto del viso e uno che aggiunge una sorta di effetto levigatezza all’immagine mostrata sullo schermo.

I filtri e gli sfondi per le chiamate video su WhatsApp potranno essere utilizzati sia durante le videocall con una singola persona, sia durante le videochiamate di gruppo. La loro disponibilità sull’app di messaggistica avverrà per tutti gli utenti nelle prossime settimane e si aggiungerà alle altre funzioni annunciate nelle scorse ore.