WhatsApp aggiunge una funzione inedita: si attiva con un tap

Meta ha deciso di chiudere l’anno col botto e di aggiungere una lunga serie di novità su WhatsApp. La piattaforma di messaggistica si sta infatti arricchendo di alcuni strumenti che potranno sicuramente tornare utili ai milioni di utenti che ogni giorno popolano il servizio. Basti pensare alla recente trascrizione dei messaggi vocali oppure ai nuovi sticker disponibili per tutti.

A tutto questo, sta per aggiungersi un altro aggiornamento che è un unicum per tutto il settore. Per la prima volta in assoluto, WhatsApp accoglierà una chicca che punta ad essere una sorpresa per i consumatori. L’obiettivo è rendere la comunicazione ancor più immediata tra le persone, anche se a distanza.

WhatsApp trasforma lo smartphone in walkie-talkie: ecco come

Avete presente i walkie-talkie? Magari li avete visti nei film, oppure li avete utilizzati in campeggio. Si tratta di comodi dispositivi per la comunicazione istantanea che funzionano tramite onde radio e trasferiscono il segnale vocale da un device all’altro. Bene, presto sarà possibile fare tutto questo anche su WhatsApp.

Gli sviluppatori di Meta hanno infatti deciso di introdurre una funzionalità praticamente identica e che si attiva con un tap. Basterà andare in una chat di gruppo, individuare la barra del messaggio e scorrere verso l’alto. Qui spunterà un nuovo tasto, da toccare per poter iniziare a parlare.

Sarà come una sorta di stanza vocale aperta, in cui chiunque potrà unirsi per poter comunicare. Come se ci fosse una frequenza radio privata dedicata a voi e agli altri membri della chat. Se siete amanti della comunicazione istantanea, allora questa feature è ciò che fa per voi. Il rilascio graduale dovrebbe completarsi già nei prossimi giorni, dunque a breve chiunque potrà usufruirne. Come specificato dall’azienda americana, il segnale è stato potenziato così da essere sempre stabile e di buona qualità per la trasmissione dei dati.