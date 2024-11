WhatsApp annuncia la novità: i messaggi vocali cambiano per sempre

Le tante modifiche che il team di sviluppatori di Meta sta apportando di volta in volta a WhatsApp sono tutte volte a rendere l’esperienza per gli utenti il più possibile completa ed esaustiva. Ed è proprio su queste fondamenta che si basa il successo della piattaforma, di gran lunga la più apprezzata ed utilizzata a livello globale.

Un grande merito lo hanno le diverse modalità di comunicazione che si possono utilizzare una volta aver creato un account gratuito su WhatsApp. Basti pensare ai messaggi di testo, alla condivisione di media, all’utilizzo di GIF e sticker, alle chiamate e alle videochiamate. E soprattutto, ai messaggi vocali. Un sistema tanto semplice da utilizzare quanto congeniale, per poter esprimere un concetto in modo istantaneo e con la propria voce. Di recente, lo stesso Mark Zuckerberg ha annunciato una novità pazzesca per questo strumento.

WhatsApp, ecco come cambiano i messaggi vocali

Dopo anni di attesa, finalmente a partire da oggi arrivano le trascrizioni dei messaggi vocali su WhatsApp. E non si tratta più di test e versioni beta per i developer, ma di un rilascio graduale che avverrà per tutti gli utenti. Non servirà più dover ascoltare quelle note audio che ricevi ogni giorno dai tuoi amici e che durano interi minuti.

Subito sotto la classica interfaccia dove far partire l’audio, velocizzarlo o passare ad un punto successivo, ci sarà una casella di testo con una trascrizione di ciò che l’altra persona ha detto. Per poter attivare ora l’ultima novità di WhatsApp, non bisogna far altro che andare in Impostazioni, scorrere fino alla categoria Chat, aprirla e fare tap sulla funzionalità Trascrizione dei messaggi vocali. Ti verrà anche data la possibilità di scegliere la tua lingua preferita.

La prima volta dovrai tenere premuto sulla nota audio e di scegliere la voce Trascrivi. Dopo aver dato i consensi all’utilizzo della rete Wi-Fi, ecco che la funzionalità innovativa di WhatsApp parte in automatico. Al momento è disponibile solo in inglese, portoghese, spagnolo e russo, ma a brevissimo dovrebbe esserci anche il rilascio della lingua italiana.