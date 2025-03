WhatsApp Beta: tre nuove funzionalità in arrivo per gli utenti

WhatsApp Beta sta introducendo una serie di novità che promettono di rivoluzionare l’esperienza degli utenti. Le ultime versioni di prova includono un menu chiamate completamente riprogettato, un assistente virtuale basato su Meta AI e nuove animazioni WhatsApp per migliorare l’interfaccia.

Il cambiamento più rilevante riguarda la gestione delle chiamate: l’applicazione sostituisce i pulsanti separati con un unico comando intelligente. Toccandolo, si aprirà un menu che consente di scegliere tra chiamata vocale, videochiamata o condivisione del link dell’evento. Nelle chat di gruppo, sarà possibile selezionare specifici partecipanti da includere nella conversazione, offrendo maggiore flessibilità agli utenti.

In ambito tecnologico, WhatsApp sta integrando Meta AI, un assistente virtuale capace di rispondere sia ai comandi vocali che testuali. L’interfaccia mostrerà la scritta “In ascolto” e offrirà un campo dedicato per digitare le richieste, aprendo la strada a nuove modalità di interazione con l’applicazione.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, sono in arrivo nuove animazioni WhatsApp che renderanno più fluida la navigazione tra le sezioni come “Chat” e “Aggiornamenti”. Tuttavia, questa funzionalità non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester.

Gli utenti interessati a provare queste funzionalità in anteprima possono iscriversi al programma beta tramite il Google Play Store o scaricare gli APK da fonti affidabili come APK Mirror. Le novità sono incluse negli aggiornamenti 2.25.5.21, 2.25.5.22 e 2.25.6.10, dimostrando l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente il proprio servizio.