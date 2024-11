WhatsApp cambia ancora: due novità super presto disponibili

È di nuovo tempo di cambiamenti in casa WhatsApp. Di recente, il team di sviluppatori del servizio di messaggistica numero uno al mondo ha rilasciato un doppio aggiornamento, al momento solo per Android. Oltre che a correggere alcuni errori riscontrati nelle versioni precedenti, il software rinnovato aggiunge due nuove funzionalità che meritano di essere scoperte.

Si tratta infatti di migliorie che vanno a riguardare tanto la veste grafica quanto l’usabilità dell’applicazione. E la speranza di Meta è che vengano da subito apprezzate dalla community, anche e soprattutto considerato il fatto che sono arrivate in seguito ad alcuni feedback rilasciati dai developer. A breve si dovrebbe partire col rollout globale in pianta stabile, così che tutti possano sfruttare le novità.

Due novità su WhatsApp: di cosa si tratta

Si tratta delle due versioni 2.24.24.12 e 2.24.24.14, entrambe rese disponibili tramite il programma di beta testing di Google Play e pronte per i test da parte dei developer Android. WhatsApp desidera rinnovarsi ancora, e lo fa partendo dalle icone personalizzabili. Si tratta di un sistema inedito per la modifica dell’impostazione grafica del servizio, così da rendere più colorata e alternativa l’interfaccia di chat. E non solo, perché l’obiettivo è dare all’utente finale tutti gli strumenti necessari per poter individuare con maggior facilità le conversazioni di gruppo e i singoli contatti.

Sempre dal punto di vista del layout, cambiano anche i temi. Come voluto dagli sviluppatori di Meta, infatti, il classico verde cha abbiamo imparato a conoscere negli anni verrà sostituito dal nero quando c’è la modalità chiara attiva e col bianco con la Dark Mode.

Il secondo grande cambiamento riguarda invece le Community e la tab dedicata. Anche qui, si è deciso di portare una ventata d’aria fresca all’intera veste visiva, che risulta ora essere più pulita ed essenziale. Con meno elementi in prima pagina e una sezione che, in generale, occuperà meno spazio.