WhatsApp, col 2025 cambia tutto: le 4 funzionalità più attese in arrivo

Il 2025 rappresenterà un anno ricco di cambiamenti sul fronte WhatsApp. O almeno, queste sono le premesse. La piattaforma di Meta già ha introdotto in versione beta alcune interessanti modifiche, che potrebbero diventare realtà per tutti i consumatori nelle prossime settimane. L’obiettivo del team di sviluppatori è di fornire un’app che sia sempre aggiornata e in linea con ciò che viene richiesto dalla community.

Motivo per cui, presto arriverà un maxi update destinato a cambiare per sempre le carte in tavola. Si parla infatti di 4 tra le funzionalità più attese in assoluto, ora in arrivo e a disposizione di tutti gli utenti di WhatsApp. E non saranno ad esclusiva di una singola versione, ma anzi interesseranno tanto iOS quanto Android, MacOS, Windows e così via.

L’aggiornamento è già in fase di rilascio, dunque nei prossimi giorni dovreste riceverlo anche voi. Così da poter iniziare a godere di queste 4 funzionalità inedite in arrivo su WhatsApp. La prima riguarda gli effetti della fotocamera, un po’ come quelli che abbiamo imparato a conoscere per le videochiamate. Scattando una foto o un video, sarà possibile scegliere tra 30 sfondi diversi, filtri ed effetti di ogni tipo.

La seconda novità riguarda invece gli sticker, uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati in assoluto su WhatsApp. Con l’aggiornamento, sarà possibile trasformare un selfie direttamente in un adesivo. Basterà toccare l’opzione Crea Sticker e poi il pulsante della fotocamera. Rimanendo in tema sticker, dopo anni di richieste si potrà finalmente condividere un intero pacchetto direttamente in chat.

Infine l’ultima aggiunta, che riguarda le reazioni ai messaggi. Ora basterà toccare due volte un messaggio per poter scorrere tra le reazioni maggiormente utilizzate e scegliere quella più affine. Un grosso carico di novità quello voluto da WhatsApp e che a breve sarà disponibile per tutti. Ti basta controllare sull’App Store del tuo telefono o PC e procedere con l’aggiornamento all’ultima versione del software.