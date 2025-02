WhatsApp estende i messaggi 'one-time' a PC e tablet

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità per migliorare la gestione dei messaggi visualizza una volta sui dispositivi collegati. La novità, attualmente in fase di test nella versione beta WhatsApp, punta a garantire una maggiore sicurezza e privacy per gli utenti che utilizzano l’app su più device.

Con questa implementazione, gli utenti potranno visualizzare messaggi di questo tipo anche sui dispositivi secondari, mantenendo intatta la caratteristica principale: la cancellazione automatica dopo la prima apertura. Questa funzione risponde alla crescente esigenza di sincronizzazione e sicurezza su tutte le piattaforme utilizzate dagli utenti, offrendo un’esperienza uniforme e protetta.

Questa innovazione si aggiunge alle continue evoluzioni di WhatsApp, mirate a migliorare la gestione dei messaggi e a soddisfare le aspettative degli utenti in termini di usabilità e tutela della privacy.