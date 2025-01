WhatsApp, grossa novità per il tuo account: arrivano i multi profili

Con l’inizio della nuova settimana, per WhatsApp ci sono grosse novità in arrivo. Come da tempo ci ha abituati il team di sviluppatori di Meta, sempre attendo ad intercettare eventuali esigenze della community e ad intervenire di conseguenza. Con aggiornamenti prima in fase di beta e poi con rollout globali che puntano a rendere l’esperienza il più possibile completa.

In questo senso, c’è una importante modifica che presto entrerà a far parte di WhatsApp per iOS. Così che la piattaforma su iPhone possa finalmente allinearsi con quella di Android, andando ad introdurre i tanto discussi multi profili. Ossia uno strumento che renderà ancora più semplice gestire i propri account all’interno del servizio, potendo al tempo stesso godere di una maggior flessibilità utilizzando l’app di Meta.

WhatsApp: cosa sono e quando arrivano i multi profili

I multi profili di WhatsApp altro non sono che strumenti utili per poter utilizzare due account diversi all’interno della stessa piattaforma. Così che non sarà più necessario doversi disconnettere da uno e connettersi all’altro. Molto utile soprattutto se si hanno due SIM, un numero personale e uno di lavoro, uno per lo svago e via dicendo. L’unica cosa che bisogna fare è andare su Aggiungi account facendo tap sull’icona della freccia vicino al proprio nome.

Qui ci sarà una procedura guidata, che porterà alla creazione del nuovo profilo. Al momento non è chiaro quando questa funzionalità verrà resa finalmente disponibile su WhatsApp per iOS. Sono partiti ora i test iniziali nell’ultima versione beta che WABetaInfo ha avuto modo di analizzare e di presentare in anteprima.

Una volta che i developer avranno concluso l’esecuzione di tutti i test del caso, ecco che per il team di sviluppatori di Meta i tempi saranno maturi per poter procedere col rollout globale della feature per WhatsApp. Così che finalmente il servizio di iOS si allineerà con Android per una funzionalità tra le più richieste in assoluto.