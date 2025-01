WhatsApp introduce chatbot AI personalizzati: la nuova frontiera della messaggistica

WhatsApp, il celebre servizio di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, si prepara a ridefinire l’interazione con gli utenti grazie all’introduzione di una funzionalità rivoluzionaria: la possibilità di creare chatbot AI personalizzati. Questa innovazione, ancora in fase di sviluppo, è stata individuata nella versione beta 2.25.1.26 per Android, come riportato da WABetaInfo.

Denominata provvisoriamente “AI Character”, la funzione consentirà agli utenti di configurare chatbot direttamente all’interno dell’app. Grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, sarà possibile personalizzare le caratteristiche e le funzionalità del chatbot, rendendolo uno strumento versatile sia per scopi personali che professionali. L’obiettivo è rendere la tecnologia accessibile anche a chi non possiede competenze avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale.

Le prime immagini trapelate mostrano un processo di configurazione guidato da suggerimenti forniti dall’app stessa, semplificando ulteriormente la creazione dei chatbot. Gli utenti potranno descrivere le attività che il chatbot dovrà svolgere, garantendo una personalizzazione completa, che va da assistenti virtuali per le attività quotidiane a soluzioni più complesse dedicate al supporto aziendale.

Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Meta di integrare sempre più l’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e ampliare le possibilità di utilizzo di WhatsApp in contesti diversificati. Tuttavia, non è ancora noto quando questa funzione sarà disponibile per il pubblico generale.

Con questa mossa, WhatsApp si posiziona come leader nell’innovazione tecnologica per il settore della messaggistica, offrendo agli utenti una ragione in più per restare fedeli alla piattaforma. Resta da vedere come questa funzionalità sarà accolta e quale impatto avrà sull’ecosistema delle app di messaggistica.