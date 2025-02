WhatsApp introduce eventi con ospiti: nuove funzioni in arrivo

Una persona in più all’ultimo momento? Nessun problema con il nuovo aggiornamento di WhatsApp.

La popolare app di messaggistica si prepara a introdurre una funzionalità innovativa che rivoluzionerà l’organizzazione degli eventi digitali. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, nella versione beta 2.25.3.17 per Android, gli utenti potranno presto consentire ai propri invitati di portare ospiti agli eventi creati tramite l’applicazione.

Questa novità rappresenta un’importante evoluzione della funzione gestione eventi, lanciata inizialmente a maggio 2024 per le community WhatsApp. La nuova opzione non sarà più limitata ai gruppi comunitari, ma si estenderà anche alle chat private, offrendo agli organizzatori un controllo totale sulla gestione degli accompagnatori.

Il funzionamento è semplice e intuitivo: gli amministratori dell’evento potranno decidere se abilitare l’opzione che permette agli invitati di portare altre persone. Una volta attivata, i partecipanti potranno specificare il numero di accompagnatori, semplificando così la pianificazione logistica dell’evento.

Questa funzionalità si dimostrerà particolarmente utile in vari contesti, dalle riunioni aziendali alle feste private, consentendo una gestione più flessibile e realistica delle presenze. Attualmente, la funzione è disponibile solo per un ristretto gruppo di tester della versione funzioni beta per Android, ma è prevista una graduale diffusione nelle prossime settimane.

La notizia, diffusa dal sempre affidabile blog WABetaInfo, sottolinea l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente l’esperienza utente, rispondendo alle esigenze reali di chi utilizza la piattaforma per organizzare eventi sia professionali che personali.