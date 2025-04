WhatsApp introduce la trascrizione manuale dei messaggi vocali su iOS

WhatsApp introduce un’innovativa funzione per la gestione dei messaggi vocali, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità con la possibilità di scegliere tra trascrizione automatica o manuale. Questo aggiornamento, disponibile nell’ultima versione TestFlight beta per iOS, rappresenta un passo avanti significativo per la popolare app di messaggistica.

Con la versione beta 25.12.10.70, gli utenti possono accedere alla nuova opzione attraverso il percorso WhatsApp Settings > Chats > Voice Message Transcripts. Questa novità consente di decidere se attivare la trascrizione automatica o utilizzare un approccio manuale, garantendo un controllo maggiore sulle funzioni WhatsApp. La modalità manuale, in particolare, introduce un pulsante dedicato all’interno della bolla del messaggio vocale, permettendo di generare la trascrizione solo quando realmente necessario. Questo approccio è ideale per chi preferisce disattivare completamente la funzione o utilizzarla solo in situazioni specifiche.

Per accedere a questa funzionalità, è necessario disporre di un dispositivo aggiornato a iOS 16 o versioni successive. L’applicazione sfrutta i modelli linguistici integrati nel sistema operativo Apple, garantendo che tutte le trascrizioni vengano elaborate localmente sul dispositivo. Questo approccio non solo migliora l’efficienza, ma tutela anche la privacy degli utenti, evitando che i dati vengano caricati su server esterni.

Il supporto linguistico è particolarmente ampio e copre numerose lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco e italiano. Con l’aggiornamento a iOS 17, il ventaglio di opzioni linguistiche si espande ulteriormente, includendo danese, finlandese, ebraico e olandese. Questo rende la nuova funzione accessibile a un pubblico ancora più vasto, rispondendo alle esigenze di utenti in diverse parti del mondo.

Un aspetto fondamentale di questa nuova funzionalità è la sicurezza. WhatsApp ha sottolineato che il processo di trascrizione mantiene intatta la crittografia end-to-end, una caratteristica distintiva dell’app. L’elaborazione completamente locale delle trascrizioni garantisce che i messaggi vocali rimangano privati e sicuri, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità nell’utilizzo di questa opzione.

Attualmente, la funzione è disponibile per un numero limitato di beta tester, ma si prevede una distribuzione più ampia nelle prossime settimane. Alcuni utenti della versione stabile potrebbero già notare la presenza della nuova sezione nelle impostazioni, segno che i test stanno avanzando anche al di fuori del programma beta ufficiale. Questo lascia intuire che la funzionalità sarà presto accessibile a un pubblico più ampio, consolidando ulteriormente la posizione di WhatsApp come leader nel settore della messaggistica istantanea.

In sintesi, questa nuova opzione di trascrizione messaggi vocali rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione delle funzioni WhatsApp. Grazie alla possibilità di scegliere tra trascrizione automatica e manuale, gli utenti possono personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze. L’attenzione alla privacy e alla sicurezza, combinata con un supporto linguistico sempre più ampio, rende questa funzione un’aggiunta preziosa per milioni di utenti in tutto il mondo.