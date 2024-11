WhatsApp introduce nuovi simboli: come utilizzarli in chat

Nuovo importante aggiornamento in arrivo sul fronte WhatsApp. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha di recente fatto partire il rollout di una versione dell’app rivista e che va ad introdurre alcune migliorie. Una su tutte, che probabilmente avrai già notato se hai effettuato l’update tramite App Store di iOS o Play Store di Google.

Si tratta in particolare di nuovi simboli che arrivano direttamente all’interno delle chat e che segnano un punto di svolta importante rispetto al passato. Il team di sviluppatori ha infatti voluto mettere un punto ad un aspetto che ormai era diventato un grande classico di WhatsApp, per dare spazio ad una ventata d’aria fresca che punta a rendere l’utilizzo del servizio ancor più intuitivo.

Nuovi simboli su WhatsApp: addio a “Sta scrivendo…”

Quante volte ti è capitato di parlare con un tuo contatto su WhatsApp e di vedere apparire la dicitura “Sta scrivendo…” nella parte superiore dell’interfaccia (subito sotto il nome)? Beh, sappi che a brevissimo non sarà più così. La grossa novità voluta da Meta per la piattaforma di messaggistica infatti prevede la sostituzione di questo elemento con alcuni simboli. Apparentemente più intuitivi e puliti.

Verranno infatti mostrati tre puntini all’interno della conversazione, un po’ come già succede – per esempio – con iMessage. E il simbolo è temporaneo, così che potrà sparire quando il messaggio verrà inviato. Anche l’avviso “Sta registrando un audio…” lascerà il posto al simbolo di un microfono.

L’aggiornamento di WhatsApp sta venendo distribuito già in questi giorni sotto forma di “server side“. Il che vuol dire che la novità verrà resa disponibile direttamente dai server di Meta, senza dover scaricare una nuova versione dell’applicazione. Essendo un rollout graduale, è probabile che ancora ti compaiano le vecchie diciture quando parli con un’altra persona. Ma non temere, è solo questione di giorni prima che il rilascio venga completato in pianta stabile.