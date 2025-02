WhatsApp introduce un menu chiamate ridisegnato per evitare errori

WhatsApp ha introdotto un aggiornamento significativo alla sua interfaccia, rivoluzionando il modo in cui gli utenti gestiscono le chiamate. Con il rilascio della versione beta 2.25.5.8, avvenuto il 25 febbraio 2025, arriva un nuovo menu chiamate completamente riprogettato per affrontare il problema delle fastidiose chiamate accidentali.

La nuova interfaccia sostituisce i pulsanti separati per chiamate vocali e video con un menu unificato e più intuitivo. Questo design innovativo consente agli utenti di selezionare con maggiore precisione il tipo di chiamata desiderato e, nelle chat di gruppo, di scegliere specifici partecipanti da includere nella conversazione.

Tra le novità più rilevanti, spicca l’introduzione di un accesso rapido per la creazione di link chiamate, integrato direttamente nel nuovo menu. Questa funzionalità rappresenta un miglioramento notevole rispetto alla precedente versione beta 2.24.21.29, semplificando il processo di condivisione dei link per le chiamate.

Il colosso della messaggistica ha optato per un rilascio graduale di queste funzionalità, garantendo un monitoraggio attento delle prestazioni prima di una distribuzione globale. Parallelamente, l’azienda sta lavorando su altre innovazioni, come la personalizzazione degli sticker nelle storie, introdotta con la versione beta 2.25.4.25, dimostrando un impegno costante nel migliorare l’esperienza degli utenti.

Per chi desidera provare in anteprima queste novità, è possibile scaricare i file APK da piattaforme alternative come APK Mirror, poiché il programma beta ufficiale ha già raggiunto il limite massimo di partecipanti.