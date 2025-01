WhatsApp introduce una funzione per ridurre il consumo di batteria

WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo, sta per lanciare una nuova funzione pensata per migliorare il risparmio_batteria degli smartphone. Secondo quanto riportato da WABetainfo, il team di sviluppo di Meta sta lavorando a un’opzione che permetterà agli utenti di disattivare le animazioni di emoji, adesivi e avatar direttamente dalle impostazioni dell’app.

Ad oggi, WhatsApp è spesso indicata come una delle app con il maggiore consumo energetico, soprattutto su dispositivi iOS e Android. Le animazioni, insieme ai video, sono tra i principali responsabili di questo dispendio. Con la possibilità di disattivare le animazioni, l’app punta a ottimizzare l’efficienza energetica e a rispondere alle richieste degli utenti.

Le novità sulle animazioni

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti potranno scegliere di rendere statiche le emoji animate, gli adesivi e le GIF, che rimarranno in modalità statica fino a quando non verranno riprodotte manualmente. Inizialmente, questa opzione sarà disponibile per i dispositivi Android, ma si prevede che venga estesa ad altre piattaforme in futuro.

Oltre al miglioramento del risparmio_batteria, questa funzionalità offre un maggiore controllo agli utenti, che potranno gestire separatamente le animazioni per emoji, adesivi e avatar. Questa personalizzazione risponde alle esigenze di chi considera i contenuti animati eccessivi o distraenti durante l’uso quotidiano dell’app.

I vantaggi per gli utenti

La possibilità di disattivare le animazioni non solo aiuta a risparmiare energia, ma migliora anche l’esperienza d’uso. Molti utenti trovano infatti le animazioni superflue o fastidiose, soprattutto durante conversazioni importanti. Con questa funzione, si riduce il carico visivo e si aumenta la fluidità delle chat.

Secondo Videogiochi.com, gli utenti che hanno difficoltà a mantenere la batteria del proprio smartphone per tutta la giornata dovrebbero evitare di inviare troppi contenuti animati. Con questa innovazione, WhatsApp offre una soluzione concreta per un utilizzo più efficiente delle risorse del dispositivo.

Questa iniziativa dimostra l’attenzione di Meta verso il feedback degli utenti e il continuo impegno per migliorare l’applicazione. Resta da vedere come questa funzione sarà accolta dal pubblico e se avrà un impatto significativo sulle abitudini di utilizzo.