WhatsApp introduce una nuova icona: come sfruttarla al meglio

Il 2024 si sta chiudendo col botto sul fronte WhatsApp. Il team di sviluppatori di Meta sta infatti rilasciando gli ultimi importanti aggiornamenti a cui ha lavorato per tutto l’anno, così da poter chiudere il ciclo e concentrarsi su quello che sarà il 2025 della piattaforma di messaggistica. Ti abbiamo parlato della trascrizione dei messaggi vocali, un nuovo tool in arrivo nelle prossime settimane.

Ma sembra non essere finita qui. Secondo quanto emerso, infatti, a breve dovrebbe venire rilasciata un’ulteriore versione dell’app sia per Android che per iOS. Che porterà con sé un’icona tutta nuova, semplice da utilizzare e che si può sfruttare in maniera parecchio congeniale. Dopo aver scoperto di cosa si tratta, non vedrai l’ora di averla disponibile sul tuo telefono.

Nuova icona di WhatsApp: cos’è e a cosa serve

Riconoscerla è molto semplice. La nuova icona di WhatsApp ha la classica forma di una bandiera in verticale nera, un po’ come quella che troviamo da tempo su Instagram per salvare un post o un video. Ma a cosa servirà sulla piattaforma di messaggistica? A salvare determinati contenuti inviati con la funzione dei messaggi temporanei.

Se ancora non te n’eri mai accorto, andando in Impostazioni, Privacy e quindi Durata Predefinita di WhatsApp, hai la possibilità di scegliere dopo quanto i tuoi messaggi verranno eliminati in automatico. Le scelte disponibili sono tre: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Con una sorta di timer che opera in automatico e permette la salvaguardia della propria privacy.

Ma se ci fosse anche solo un messaggio che vorresti tenere sempre con te? Ecco che finalmente c’è l’icona della bandiera dalla tua parte. Tenendo premuto sulla nuvoletta e facendo tap sull’inedita funzione “Aggiungi ai segnalibri”, ecco che il contenuto da te scelto non verrà mai cancellato e resterà salvato nella memoria interna di WhatsApp. L’update dovrebbe essere rilasciato per tutti già nelle prossime settimane, salvo sorprese dell’ultima ora.