WhatsApp, l'IA entra nelle chat: ennesima svolta per la piattaforma

L’obiettivo chiaro e dichiarato di Meta per il 2025 è far sì che l’IA diventi un elemento imprescindibile all’interno dei vari servizi offerti dall’azienda di Zuckerberg. Il team di sviluppatori sta avendo un occhio di riguardo in particolare per WhatsApp, la piattaforma di messaggistica utilizzata ogni giorno da milioni di utenti.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare che molto presto l’Intelligenza Artificiale entrerà a far parte in maniera ancor più massiccia all’interno di WhatsApp. In che modo? Con dei veri e propri chatbot che avranno un ruolo importantissimo sin da subito. A lanciare la notizia in anteprima gli esperti di WABetaInfo, che già hanno avuto modo di testare l’ultima aggiunta nelle versioni beta dell’app per iOS e Android.

WhatsApp accoglie l’IA: come funzionano i nuovi chatbot

Pensati come una sorta di evoluzione di Meta AI, i chatbot entrano a far parte di WhatsApp e andranno progressivamente a prendere il loro posto all’interno delle già esistenti Community. Avendo una vera e propria scheda singola e indipendente, all’interno della quale gli utenti potranno interagire con dei personaggi che sono stati ricreati fedelmente appoggiandosi sull’Intelligenza Artificiale.

E si tratta di una scelta oculata, pensata per intrattenere ancor di più l’utenza all’interno di WhatsApp. I personaggi in questione potranno infatti provenire da film, anime e molto altro. Il tutto è stato realizzato sfruttando AI Studio, godendo di prompt di comandi forniti direttamente dagli utenti.

Come anticipato, per il momento questa grossa novità è disponibile in modalità esclusiva per i developer che hanno avuto accesso all’ultima versione beta di WhatsApp. Motivo per cui, è difficile pronosticare già da oggi una data di rollout globale per tutti. In queste settimane, i beta tester avranno modo di analizzare nel dettaglio come funzionano questi chatbot all’interno delle community e, qualora non dovessero emergere bug ed errori, ecco che si procederà col rilascio definitivo.