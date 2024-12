WhatsApp, l'ultima truffa fa tremare gli utenti: chat in pericolo

Essendo una delle app più utilizzate in assoluto, WhatsApp continua ad essere presa di mira da hacker e cybercriminali. Con messaggi all’apparenza tranquilli, ma che in realtà nascondono insidie potenzialmente letali. Ogni giorno emergono nuovi allarmi in merito a quelli che potrebbero essere attacchi su larga scala dalle conseguenze disastrose.

In queste ore, sta girando un nuovo pericolo dal quale è bene difendersi. Si tratta infatti di un piano messo a punto da un gruppo di malintenzionati che ha già colpito centinaia di persone. E presto il messaggio incriminato potrebbe comparire anche nella tua lista di chat. Stai molto attento e scopri subito in che modo riconoscere l’inganno, solo così sarai sicuro di non cadere nella trappola e perdere tutto.

Truffa su WhatsApp: come riconoscerla e cosa si rischia

“Salve, posso parlarle un attimo?” “Buongiorno, mi servirebbe un’informazione” e tanti altri. Tutti messaggi provenienti da numeri sconosciuti e che sembrano essere tranquilli. Motivo per il quale questa truffa su WhatsApp si sta allargando a macchia d’olio così velocemente. Continuando a parlare con questi contatti farlocchi, si arriva al classico metodo utilizzato dagli hacker: link da cliccare o allegati da scaricare. Che portano al download di pericolosi malware in grado di ottenere il controllo degli smartphone. Per rubare informazioni sensibili e dati bancari.

Ma come fare per difendersi? Un grosso campanello d’allarme riguarda la provenienza di questi contatti. Mai dall’Italia, ma piuttosto da Paesi esteri quali il Sud Africa o la Thailandia. Per quale motivo dovrebbero scrivere proprio a te? È questa la domanda che ti devi porre per evitare sin da subito una truffa di questo genere.

L’elemento decisivo riguarda poi la presenza di link o allegati, le vere e proprie “armi” utilizzate dai cybercriminali per ottenere il controllo del tuo telefono. Applicando il massimo della prevenzione, sarai sicuro di evitare problemi su larga scala e di tenere i tuoi dati sempre al sicuro.