WhatsApp, l'ultimo aggiornamento è imperdibile: arrivano le Pix Keys

È tempo di grandi novità anche sul fronte WhatsApp. La piattaforma di messaggistica più utilizzata al Mondo ci ha da tempo abituati a numerosi aggiornamenti che puntano tutto sulla veste grafica del servizio, su nuovi strumenti da utilizzare in chat e su modifiche volte a rendere l’app più sicura. Ed è proprio su quest’ultimo punto che si concentra l’ultima versione del programma di Meta.

Dopo una lunga attesa infatti, stanno finalmente per venire introdotte le cosiddette Pix Keys. Ossia un tool che vuole rendere più sicura una particolare tipologia di contenuto. Come anticipato da WABetaInfo, che ha avuto la possibilità di metter mano in anteprima all’ultima versione beta di WhatsApp, almeno per il momento lo strumento non sarà disponibile in tutto il Mondo. Ma anzi, solo in un Paese che dispone già oggi di una scheda extra all’interno dell’applicazione.

WhatsApp: cosa sono le Pix Keys per la protezione degli utenti

La modifica è stata individuata dagli esperti di WABetaInfo nell’ultima versione di beta 2.25.2.10 di WhatsApp resa disponibile grazie al Google Play Beta Program. È dunque al momento disponibile esclusivamente su smartphone Android per i developer, e a breve dovrebbe venire allargata anche agli iPhone. Ma cosa sono queste Pix Keys? E a cosa serviranno?

In sostanza, questo update darà la possibilità agli utenti di collegare il proprio conto bancario a un identificatore, così da rendere più sicure le transazioni all’interno di WhatsApp. E non solo, perché sarà il proprietario del profilo a poter scegliere chi può vedere la propria Pix Key tra “Tutti”, “Solo i miei contatti”, “Miei contatti, eccetto…” e “Nessuno”.

Come anticipato, però, al momento la novità di WhatsApp è disponibile solo in un Paese. Ossia il Brasile, che già da qualche mese permette di sfruttare la piattaforma di messaggistica per i pagamenti istantanei. Grazie a un accordo con la Banca centrale del Brasile. Sarà interessante capire se con questo tool anche altri Paesi decideranno di aprire alle microtransazioni tramite la piattaforma di Meta.