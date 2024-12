WhatsApp non sarà più compatibile con alcuni dispositivi Android dal 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi Android più datati. La decisione, annunciata da Meta, mira a garantire il supporto per nuove funzionalità e protocolli di sicurezza, richiedendo versioni di sistema operativo più moderne.

In particolare, i dispositivi con versioni di Android inferiori alla 5.0 non saranno più compatibili con l’app di messaggistica. Questo cambiamento interesserà diversi modelli di marchi noti come Samsung, Motorola, LG e Sony, molti dei quali risalgono al periodo 2012-2013. Tra i dispositivi interessati figurano:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

Questi dispositivi obsoleti, pur essendo ancora funzionali per attività di base, non soddisfano i requisiti tecnici necessari per supportare le più recenti funzionalità e misure di sicurezza di WhatsApp. Le versioni obsolete di Android presentano vulnerabilità che potrebbero compromettere l’esperienza utente e richiedono risorse significative per il loro mantenimento.

La scelta di Meta di interrompere il supporto per i dispositivi meno recenti risponde a tre obiettivi principali:

Sicurezza: ridurre i rischi legati a vulnerabilità dei sistemi operativi datati.

Gli utenti possono verificare se il proprio dispositivo sarà interessato da questa misura controllando la versione di Android installata. Per farlo, è sufficiente:

Accedere alle impostazioni del telefono. Selezionare “Informazioni sul telefono” o “Informazioni sul dispositivo”. Controllare la versione di Android.

Se la versione del sistema operativo è inferiore alla 5.0 e non è possibile aggiornarla, si consiglia di valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo compatibile o, in alternativa, utilizzare WhatsApp Web tramite browser, a condizione che il dispositivo supporti ancora la connessione a Internet.

Prima che WhatsApp smetta di funzionare sui dispositivi interessati, è fondamentale effettuare un backup dei dati. Per farlo, accedere alle impostazioni di WhatsApp, selezionare “Chat” e poi “Backup delle chat” per salvare una copia delle conversazioni su Google Drive. Questo passaggio consentirà di trasferire facilmente i propri dati su un nuovo dispositivo o piattaforma alternativa.