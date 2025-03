WhatsApp non sarà più supportato su alcuni dispositivi Android dal 1 aprile 2025

Milioni di dispositivi Android obsoleti, fine di un’era digitale dal 1° aprile 2025. Meta interromperà il supporto WhatsApp per smartphone con sistema operativo precedente ad Android 5, una decisione che coinvolgerà modelli Samsung, Motorola e LG ancora in uso ma tecnologicamente superati.

I possessori di Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Moto G prima generazione, Moto E 2014, Optimus G, Nexus 4 e G2 Mini si troveranno impossibilitati ad utilizzare l’app di messaggistica più popolare al mondo. Non sarà più possibile né aprire né aggiornare l’applicazione, con conseguente blocco totale del servizio e potenziale perdita di dati preziosi come foto, video e documenti.

La società madre Meta motiva questa decisione con necessità tecniche inderogabili. Le future implementazioni dell’app, che includeranno miglioramenti alle videochiamate e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, richiedono prestazioni hardware che i dispositivi non compatibili non possono offrire. Parallelamente, l’azienda punta a garantire standard di sicurezza e stabilità più elevati per tutti gli utenti.

Come affrontare il cambiamento

Gli utenti dovrebbero verificare immediatamente la versione Android del proprio dispositivo nelle impostazioni di sistema. Se inferiore alla 5, è necessario:

Creare subito un backup dati completo delle conversazioni e dei media

completo delle conversazioni e dei media Considerare l’acquisto di un nuovo smartphone compatibile

Valutare l’opzione di un dispositivo usato ma aggiornato

Per chi ha difficoltà economiche, le alternative come WhatsApp Web o la versione desktop rappresentano soluzioni parziali, poiché richiedono comunque un dispositivo principale funzionante per l’autenticazione iniziale.

Avvisi agli utenti

WhatsApp inizierà ad inviare notifiche mirate agli utenti dei dispositivi interessati, suggerendo di eseguire backup preventivi e pianificare la sostituzione del proprio smartphone. È fondamentale non ignorare questi avvisi per evitare l’improvvisa perdita di accesso a conversazioni e contenuti importanti.

Questa transizione forzata evidenzia l’importanza dell’aggiornamento tecnologico non solo per accedere alle funzionalità più recenti, ma anche per proteggere la sicurezza dei propri dati personali in un ecosistema digitale in continua evoluzione.