WhatsApp, nuova modifica storica: questa funzionalità è stata stravolta

Nonostante il 2024 stia per volgere al termine, per WhatsApp non è ancora giunto il momento di fermarsi con gli aggiornamenti. Ma anzi, proprio in questi giorni il team di sviluppatori di Meta sta lavorando ad alcune modifiche storiche che presto potrebbero entrare a far parte della piattaforma di messaggistica numero uno al Mondo.

L’obiettivo è di andare a migliorare tanto la veste grafica del servizio quanto le funzionalità interne. E non a caso, l’ultimo update in arrivo per Android, iOS e per la modalità Web viaggia proprio in questa direzione. C’è una sezione di WhatsApp che cambia in maniera massiccia, diventando utile come mai prima d’ora. Tanto che c’è già chi è pronto ad utilizzarla per il lavoro, oltre che nelle conversazioni con amici e parenti.

WhatsApp modifica le videochiamate: non ci sono più limiti

Le nuove videochiamate di WhatsApp assumono un sapore tutto nuovo. Con l’ultimo update che sta venendo rilasciato in questi giorni sia per mobile che per desktop, infatti, sarà finalmente possibile selezionare i partecipanti di gruppo che potranno entrare all’interno della call. Fino ad oggi, l’unica cosa che si poteva fare era premere il pulsante apposito all’interno di una chat con più persone e dare modo a chiunque di collegarsi.

In questo modo invece, se per esempio si hanno delle informazioni riservate da rivelare a una cerchia ristretta di persone, sarà possibile farlo tramite un menu a tendina. Pensa per esempio a un progetto di lavoro che non puoi ancora svelare al tuo capo, oppure al regalo di Natale che vuoi fare ai tuoi cari.

E non è finita qui, perché il team di Meta ha aggiunto su WhatsApp anche un divertente pacchetto di nuovi effetti e filtri. Come per esempio le orecchie finte, lo sfondo sottomarino e via dicendo. Se vuoi godere subito di tutte queste novità, ti basta aprire l’App Store di iOS, il Play Store di Android o il marketplace del tuo PC e installare l’ultima versione disponibile.