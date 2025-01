WhatsApp, primo update del 2025: è una novità da tempo richiesta

Il 2025 ha preso il via da soli 8 giorni, ma per il team di sviluppatori di Meta è già arrivato il momento di aggiornare WhatsApp. Nelle scorse ore, infatti, è stata rilasciata una nuova versione della piattaforma di messaggistica che va ad introdurre uno strumento a lungo richiesto dagli utenti nei mesi scorsi. A ulteriore conferma del fatto che ascoltare i feedback della community rimane una delle prerogative del colosso di Zuckerberg.

Al momento, questa novità è stata messa a disposizione esclusiva dei developer che hanno modo di accedere alle versioni di Beta. Con la 2.25.1.10 dell’app, sarà possibile sfruttare un nuovo tool direttamente all’interno delle chat. Sia singole che di gruppo. Un passo ulteriore verso il controllo totale delle conversazioni che WhatsApp vuole fornire ai propri utenti, in qualsiasi momento.

WhatsApp, arriva finalmente il controllo sulle animazioni nei messaggi

Il primo update del 2025 sul fronte WhatsApp riguarda la possibilità di gestire le animazioni dei messaggi, con uno strumento che darà modo di controllare la riproduzione automatica di emoji, sticker e GIF. Un progetto che in realtà parte da lontano, coi primi lavori di sviluppo che hanno preso il via circa un anno fa. L’ultimo update rilasciato con la versione 2.25.1.10 in Beta getta le basi verso un cambiamento molto importante.

Basterà infatti andare in Impostazioni, dove verrà mostrata una nuova voce grazie alla quale poter decidere se attivare o disattivare le animazioni per ognuno dei contenuti con cui si può interagire in chat. Se si deciderà di rimuovere il tutto, ecco che le emoji rimarranno statiche mentre sticker e GIF si animeranno solo con un’interazione diretta.

Come detto, si tratta al momento di una versione di beta di WhatsApp. In queste settimane, i developer avranno modo di testare il tool e di individuare eventuali errori o imperfezioni nell’uso. Una volta che il tutto sarà messo a punto, si potrà procedere col rollout a livello globale in pianta stabile dell’aggiornamento.