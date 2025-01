WhatsApp, risolto il bug dei messaggi effimeri: perché aggiornare subito l'app

Se da un lato ci sono i tanti aggiornamenti e le funzionalità inedite che di settimana in settimana vengono aggiunte su WhatsApp, dall’altro esistono diversi bug ed errori che vengono prontamente segnalati dalla community. E che danno al team di sviluppatori l’arduo compito di individuare i problemi e di risolverli in tempi celeri.

E non sono mai mancate le polemiche in questo senso, soprattutto per quei bug su WhatsApp che ancora oggi fanno parte della piattaforma e non sono stati fermati da Meta. Uno di questi riguarda l’errore dei messaggi effimeri, che permetteva agli utenti di iOS di guardare le foto inviate con l’opzione “Visualizza una volta” anche dopo averle aperte la prima volta. Dopo una lunghissima attesa, è finalmente stato reso disponibile l’update dell’app tanto discusso.

WhatsApp, è stato risolto il bug dei messaggi effimeri

A lanciare l’allarme ci ha pensato il ricercatore di sicurezza Ramshath, che ha spiegato come si potesse facilmente eludere la funzionalità del “Visualizza una volta” su WhatsApp. In che modo? Andando in Impostazioni, Spazio e dati, Gestisci spazio. Dopo aver individuato la chat interessata e facendo ordinare i media dal più recente, ecco che spuntava anche l’immagine effimera.

Fortunatamente però, nelle scorse ore WhatsApp ha rilasciato l’update 25.2.3. Da scaricare subito, così che si possa risolvere per sempre il bug dei messaggi effimeri e poter tornare ad utilizzare l’opzione “Visualizza una volta” come era stata pensata. “Le nostre indagini dimostrano che eravamo già a conoscenza di questo problema internamente e i team competenti stanno attualmente lavorando a una correzione per risolverlo” la risposta data da Meta proprio qualche ora prima del rollout.

Ora dunque, non rimane che aggiornare WhatsApp e il gioco è fatto. Se l’ultima versione non è ancora disponibile sul vostro iPhone, non temete. Essendo in corso il rilascio, potrebbe volerci qualche ora prima che arrivi anche sul vostro smartphone.