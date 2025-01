WhatsApp sempre più social: gli aggiornamenti di stato ora hanno la musica

Anche su WhatsApp sarà finalmente possibile condividere la musica. Una scelta, quella del team di sviluppatori di Meta, che ha una direzione chiara e precisa: rendere la piattaforma di messaggistica sempre più social. Nell’ambito di una strategia che ha già iniziato a prendere piede anni fa con le prime modifiche e che ora potrebbe avere la sua svolta definitiva.

Ad annunciare la notizia in anteprima ci hanno pensato gli esperti di WABetaInfo, che hanno avuto la possibilità di testare in anteprima l’ultima versione beta 2.25.2.5 di WhatsApp per Android. Come sempre in questi casi, è sempre bene prendere le notizie con le pinze e attendere prima di esultare. Prima dell’eventuale rilascio per tutti, infatti, sarà compito dei developer analizzare per bene la nuova funzionalità e accertarsi che non ci siano errori o bug.

WhatsApp: come impostare la musica negli aggiornamenti di stato

Passando alla novità vera e propria e a come funziona, per poter aggiungere musica all’interno dei propri aggiornamenti di stato basterà seguire alcuni veloci passaggi. Ovviamente la prima cosa da fare è aprire WhatsApp e fare tap sul pulsante dedicato a questa sezione. Una volta aver fatto ciò, si potrà scegliere il brano musicale da condividere. Tramite una vasta libreria che fa riferimento a quella già vista su Instagram, con le migliori hit del momento e i brani storici.

A livello di durata, si è deciso di impostare un limite di 15 secondi per gli stati con una sola fotografia. Per i video, invece, la canzone potrà venire riprodotta fino a quando il contenuto non sarà terminato. Si tratta di un’importante svolta per WhatsApp, che darà modo agli utenti di poter personalizzare ulteriormente i contenuti pubblicabili.

Secondo quanto specificato da WABetaInfo, inoltre, tutti coloro che visualizzeranno questi stati potranno accedere al profilo Instagram dell’artista scelto. Una funzione che ricorda quanto già visto su altre piattaforme e che vuole rendere sempre più coerenti e simili i vari social network facenti parte del gruppo di Meta. WhatsApp compreso.