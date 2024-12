WhatsApp si fa bello per le feste: novità inattesa presto disponibile

Il 2024 ha rappresentato un anno d’oro e ricco di novità anche sul fronte WhatsApp. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha saputo aggiornarsi nel corso del tempo, andando ad introdurre diverse novità utili a rendere l’esperienza per gli utenti il più possibile completa. Sia a livello di interfaccia che di funzionalità e strumenti veri e propri da poter utilizzare con i propri contatti.

Come già successo più volte negli anni scorsi, anche in questi ultimi scorci di 2024 il team di sviluppatori del colosso di Zuckerberg non ha voluto lasciare nulla al caso. E in vista delle feste, sta venendo rilasciata una novità inattesa che sicuramente farà molto piacere alla community tutta. Preparati a celebrare l’ultimo periodo dell’anno su WhatsApp, ci sono chicche tutte da scoprire.

WhatsApp si aggiorna: tutte le novità per le feste

Partiamo da quella che forse è la novità più interessante introdotta in questi ultimi giorni del 2024 su WhatsApp: le reazioni ai messaggi. Oltre alle sei emoji che abbiamo imparato a conoscere nel tempo, da oggi ce n’è una in più: il cosiddetto party popper. Ossia la faccina che raffigura lo scoppio dei coriandoli, il simbolo per festeggiare più apprezzato in assoluto.

Oltre a questo, sempre rimanendo in tema coriandoli arriva anche l’animazione dei coriandoli che scoppiano a schermo in alcuni contesti. Basterà infatti inviare emoji che rimandino alle festività, per avere una fantastica animazione tutta da gustarsi.

L’aggiornamento è già in fase di rilascio sia su Android che su iOS. Se dunque ancora non puoi sfruttarla, non temere: il rollout si completerà in queste ore. Per avere la certezza di poter utilizzare le novità su WhatsApp quando farai gli auguri tra qualche ora, vai sull’App Store di Apple o sul Play Store di Google e controlla che non ci siano nuovi aggiornamenti della piattaforma da installare.