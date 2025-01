WhatsApp si rifà il look: come cambia l'interfaccia dell'app

Gli aggiornamenti su WhatsApp non finiscono mai. Il team di sviluppatori di Meta sta proseguendo il suo lavoro di rinnovamento della piattaforma di messaggistica più utilizzata al Mondo, andando regolarmente ad integrare funzionalità inedite e modifiche dal punto di vista grafico. Il tutto volto a rendere il servizio sempre più affine alle richieste e all’uso che ne fa il consumatore finale.

Per avere indizi utili su quelli che potrebbero essere i prossimi aggiornamenti, è sempre utile dare un’occhiata alle ultime versioni beta per i developer rilasciate all’interno del programma di test di WhatsApp. Proprio in questo senso, nelle scorse ore è stata rilasciato un update parecchio interessante e che riguarda l’interfaccia dell’app. Meta ha deciso di cambiare il look del servizio, migliorando sia l’UX che l’UI.

WhatsApp cambia la schermata principale: tutte le novità

Una modifica all’apparenza di secondo ordine, ma che in realtà va a migliorare notevolmente l’usabilità di WhatsApp e della sua schermata principale. L’ultima versione beta 2.25.2.3 disponibile su Android tramite il Google Play Store, ma solo per i developer, introduce una chicca tutta da scoprire.

In particolare, da oggi ci sono delle nuove icone colorate e dinamiche che vengono assegnate in automatico a tutti i contatti e i gruppi di WhatsApp che non hanno una foto del profilo. Di modo da poterli identificare più facilmente e distinguerli l’uno dall’altro. Per le chat con altre persone, il simbolo proposto ha la prima lettera del nome del contatto con uno sfondo colorato. Per i gruppi, ci saranno due persone stilizzate, mentre per le community ne verranno mostrate tre.

Come anticipato, questa novità al momento è disponibile esclusivamente per alcuni beta developer che hanno aderito al programma di test su Android di WhatsApp. Prima dell’eventuale rollout globale per tutti, bisognerà passare dalla medesima versione di prova su iOS. E solo quando verrà accertata l’assenza di bug ed errori, si potrà procedere con il rilascio in pianta stabile.