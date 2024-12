WhatsApp si rifà il look: in arrivo un'interfaccia tutta nuova

WhatsApp non smette mai di stupire e si prepara a ricevere un nuovo super aggiornamento che modificherà sensibilmente l’interfaccia grafica dell’applicazione. Una modifica che segue un filone di update voluto dal team di sviluppatori di Meta, sempre attendo a procedere con significativi cambiamenti anche per ciò che riguarda l’UX e l’UI dell’applicazione.

Un ruolo cardine in tal senso lo gioca la nuova versione 24.25.80 resa disponibile per tutti gli utenti che hanno un dispositivo con il sistema operativo iOS. Oltre ad alcune correzioni di bug minori ed errori riscontrati nelle scorse settimane, aggiornando l’app si avrà modo di mettere subito alla prova WhatsApp con il suo look rivisto. E non stiamo parlando di una versione di test: è tutto già definitivo e pronto all’uso.

WhatsApp cambia ancora: i dettagli sulla nuova interfaccia

Una modifica sostanziale e che va ad interessare la galleria per la condivisione dei media. Il nuovo look di WhatsApp punta a rendere l’utilizzo del servizio ancor più intuitivo e “snello”, riducendo la presenza di elementi disturbanti e dando così modo di raggiungere facilmente pulsanti e funzionalità.

In particolare, sarà per esempio possibile selezionare e condividere interi album multimediali in qualche istante. Senza dover più passare dall’editor di disegno. Dopo aver scelto ciò che si vuole mandare in una chat, ci sarà modo anche di aggiungere una didascalia. Così da poter spiegare cosa c’è all’interno del contenuto che sta per essere condiviso.

Nel caso si abbia bisogno di applicare delle modifiche, c’è un nuovo pulsante di modifica posto proprio affianco alla barra delle didascalie. Se quindi si ha bisogno di aggiungere un filtro, di cambiare dimensione di una foto, di tagliare parti di un video e via dicendo, sarà possibile farlo direttamente in-app prima dell’invio. L’aggiornamento, come accennato, è già disponibile per tutti gli utenti iOS e sta venendo rilasciato proprio in queste ore.