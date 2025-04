Whatsapp: stop al supporto su iOS 15 dal 5 maggio 2025

La popolare applicazione di messaggistica WhatsApp si prepara a segnare un importante cambiamento per milioni di utenti. A partire dal 5 maggio 2025, l’app cesserà di funzionare su tutti i dispositivi Apple con sistema operativo iOS 15 o versioni precedenti. Questa decisione comporterà l’esclusione di modelli storici come iPhone 5s, iPhone 6 e 6 Plus, spingendo molti utenti a valutare l’acquisto di smartphone più recenti per continuare a utilizzare il servizio.

La decisione, annunciata ufficialmente da Meta nelle FAQ dell’app, rappresenta un ulteriore passo verso l’ottimizzazione delle risorse aziendali. Con il progressivo abbandono dei dispositivi considerati obsoleti, l’azienda punta a concentrare gli sforzi sullo sviluppo di funzionalità avanzate per i dispositivi di ultima generazione. Stando ai dati forniti da Apple, solo il 13% degli iPhone in uso a livello globale utilizza ancora sistemi operativi anteriori a iOS 17, mentre il 68% ha già adottato iOS 18, dimostrando una tendenza generale verso l’aggiornamento tecnologico.

Per gli utenti interessati dalla fine del supporto WhatsApp, le conseguenze saranno significative. Dopo la data indicata, non sarà più possibile accedere all’applicazione, né ricevere aggiornamenti di sicurezza o nuove funzionalità. Questo potrebbe rappresentare un problema per chi non è in grado di sostenere economicamente l’acquisto di un nuovo dispositivo. Tuttavia, l’azienda di Mark Zuckerberg difende la scelta come necessaria per migliorare l’esperienza utente complessiva.

Oltre a questo cambiamento, Meta sta lavorando per potenziare ulteriormente WhatsApp, in particolare nella sua versione Business. Le nuove funzionalità mirano a migliorare le comunicazioni aziendali e a rendere più efficaci i sistemi anti-spam, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso soluzioni professionali e sicure. Tuttavia, rimane aperta la questione dell’accessibilità per chi non può permettersi frequenti aggiornamenti tecnologici, sollevando interrogativi su come garantire l’inclusività digitale.

Nel frattempo, gli esperti di sicurezza informatica mettono in guardia contro il crescente fenomeno delle truffe online che circolano sulla piattaforma. Questo problema, che colpisce utenti di tutte le fasce d’età, evidenzia l’importanza di mantenere aggiornati i dispositivi per proteggersi da eventuali vulnerabilità. Con la cessazione del supporto per i vecchi dispositivi, il rischio di esposizione a minacce informatiche potrebbe aumentare per chi continua a utilizzare versioni non supportate dell’app.

Per chi si troverà costretto a cambiare dispositivo a causa della fine del supporto WhatsApp, il mercato offre numerose alternative. Dai modelli più economici a quelli di fascia alta, esistono soluzioni per tutte le esigenze, disponibili presso i principali rivenditori online e fisici. L’aggiornamento tecnologico, pur rappresentando un costo iniziale, potrebbe tradursi in una maggiore sicurezza e in un’esperienza utente migliorata nel lungo termine.

La decisione di Meta di interrompere il supporto per iOS 15 e versioni precedenti segna quindi la fine di un’era per molti utenti, in particolare per chi possiede dispositivi come iPhone 5s e iPhone 6. Questo cambiamento riflette l’evoluzione del settore tecnologico, sempre più orientato verso l’innovazione e la sostenibilità a lungo termine. Tuttavia, pone anche una sfida per garantire che il progresso non lasci indietro chi non può permettersi di tenere il passo con l’aggiornamento costante dei dispositivi.