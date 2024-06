WhatsApp stravolge le chiamate su smartphone e desktop: le nuove funzioni in arrivo

Un’altra importante funzione è la nuova modalità di risparmio dati, che consente agli utenti di effettuare chiamate di alta qualità anche con connessioni internet lente o instabili. Questa modalità è particolarmente utile per coloro che vivono in aree con scarsa copertura di rete o che utilizzano piani dati limitati. La modalità di risparmio dati comprime l’audio in tempo reale, riducendo la quantità di dati necessari senza compromettere la qualità della chiamata.

WhatsApp ha inoltre migliorato la stabilità delle chiamate, riducendo il numero di disconnessioni e interruzioni. Questo è stato reso possibile attraverso l’ottimizzazione del protocollo di connessione e l’adozione di nuove tecnologie di rete che garantiscono una maggiore affidabilità delle chiamate, anche in condizioni di rete non ottimali.

Di recente è stato introdotto il codec MLow, progettato per migliorare l’affidabilità delle chiamate con una migliore eliminazione dell’eco e del rumore, una risoluzione video più elevata e un audio più nitido, anche con connessioni internet scarse o dispositivi meno recenti.

MLow rappresenta un’avanzata tecnologia di compressione audio, capace di offrire una qualità doppia rispetto al codec Opus e mantenendo una complessità computazionale inferiore. Questo codec consente una correzione degli errori più efficace, migliorando significativamente la qualità dell’audio.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza utente, WhatsApp ha introdotto anche un’interfaccia utente aggiornata per le chiamate. Questa nuova interfaccia è progettata per essere più intuitiva e facile da usare, con pulsanti più grandi e un layout più chiaro. Gli utenti possono ora accedere rapidamente alle funzioni principali, come la disattivazione del microfono o la commutazione tra altoparlante e auricolari, senza dover navigare attraverso menu complessi.

Inoltre, nelle videochiamate è aumentato il numero massimo di partecipanti, che ora consente fino a 32 persone in una singola chiamata anche su dispositivi Windows e macOS. Finora, questa funzione era disponibile soltanto sui dispositivi mobili Android e iOS, mentre su laptop il limite era fermo a 16. Questa uniformità rende l’esperienza delle videochiamate più fluida e paragonabile a quella di altre piattaforme come FaceTime di Apple, sebbene Google Meet e Zoom supportino fino a 100 partecipanti.

Queste nuove funzionalità saranno disponibili sia per dispositivi Android che iOS nelle prossime settimane. Gli utenti sono invitati a aggiornare l’app all’ultima versione per beneficiare di questi miglioramenti.