WhatsApp trasforma i messaggi: l'ultima novità fa felici gli utenti

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul fronte WhatsApp. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha una lunga serie di funzionalità uniche ed esclusive, ed ognuna di esse viene modificata e migliorata di volta in volta dal team di sviluppatori. Sempre attento ad intercettare quelle che sono le reali esigenze espresse dalla community.

L’ultimo update si muove proprio in questo senso e va a ritoccare quello che è lo strumento principe di tutto il servizio: i messaggi. Un po’ come già succede per altri servizi come Telegram e Messenger, da oggi anche su WhatsApp sarà possibile sfruttare una chicca che potrà tornare utile in qualsiasi situazione.

WhatsApp aggiorna i messaggi: arrivano le bozze di testo

A chi non è mai capitato di iniziare a scrivere un messaggio su WhatsApp ad un proprio amico o parente, di uscire un attimo dall’applicazione e di perdere tutto una volta rientrato? Da oggi non sarà più così, come espressamente voluto dal team di Meta. L’ultima novità va infatti ad introdurre le bozze dei messaggi non inviati.

Un vero e proprio sistema di salvataggio automatico che, come spiegato da The Verge, è già in fase di rollout a livello globale e dovrebbe estendersi alla community mondiale nei prossimi giorni. Il suo utilizzo è molto semplice: basterà iniziare a scrivere anche solo una parola, uscire dall’app o cambiare chat e infine rientrare nella conversazione precedente. Come per magia, il testo già scritto sarà disponibile per essere modificato o inviato.

Oltre a questa grande aggiunta, con l’ultimo aggiornamento arrivano finalmente anche le liste di contatti indipendenti dalla rubrica del telefono. Così che sarà possibile salvare contatti esclusivamente all’interno di WhatsApp, e non sulla SIM. Infine, per poter organizzare meglio le chat stanno per arrivare gli elenchi personalizzati. Per suddividere conversazioni di lavoro, coi propri familiari, con gli amici e via dicendo.