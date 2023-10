Wild Hearts per XBOX Series X finalmente in OFFERTA: diventa un cacciatore di mostri!

Se ami giochi ambientati in epoche antiche, fantasy, dove ci si inoltra nella natura più selvaggia, allora Wild Hearts fa al caso tuo! Oggi lo prendi in offerta con uno sconto del 25%, pagandolo solo 14,98 euro! Affronterai animali mostruosi, imparerai nuove tecniche di combattimento servendoti anche di armi come i karakuri. Questi ultimi sono antichi congegni che ti permetteranno di trasformare l’ambiente circostante nel terreno di caccia adatto per sconfiggere le creature chiamate kemono. Il tutto, ambientato nella regione di Azuma, simile al mitico Giappone degli antichi imperatori.

Wild Hearts, la recensione

Con Wild Hearts hai due possibilità: cacciare in branco o in solitaria: potrai affrontare i kemono in solitaria oppure unire le forze con uno o due amici (o giocatori casuali) per annientare la preda. Più missioni affronti, più in fretta progredisci; crea un personaggio, raccogli materiali in ogni caccia e costruisci un’ampia varietà di armi e armature per affrontare le bestie pericolose. Attraversa terreni di caccia ispirati alle quattro stagioni ed esplora regioni tanto splendide quanto pericolose ispirate al mitico impero giapponese.

Insomma, Wild Hearts è un gioco di caccia con un tocco unico in cui la tecnologia ti permette di combattere contro terrificanti bestie giganti che brandiscono il feroce potere di madre natura stessa. Uscito lo scorso anno, e sviluppato da Omega Force, lo studio giapponese dietro il franchise di Dynasty Warriors e in collaborazione con EA Originals, Wild Hearts ti condurrà in un’avventura epica ambientata in un mondo fantasy ispirato al Giappone feudale.

Oggi lo prendi in offerta con uno sconto del 25%, pagandolo solo 14,98 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.