WindTre lancia nuovi prezzi per iPhone 16: vantaggi per i già clienti

WindTre ha annunciato una nuova offerta che promette di rivoluzionare il mercato degli smartphone premium. A partire dal 16 aprile 2025, i clienti dell’operatore potranno accedere a una revisione significativa dei listini per l’intera gamma di iPhone 16, con condizioni vantaggiose che non richiedono il cambio del piano tariffario attuale. L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’azienda per fidelizzare ulteriormente la propria base clienti, offrendo dispositivi di alta gamma a prezzi competitivi e con opzioni di pagamento flessibili.

La nuova struttura di prezzo prevede formule completamente senza anticipo grazie al meccanismo di finanziamento Telefono Incluso. Il modello base di iPhone 16 da 128GB sarà disponibile a 31,99 euro al mese per 30 mesi, mentre le versioni premium, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, partiranno rispettivamente da 40,99 e 49,99 euro mensili. Per chi cerca ulteriori vantaggi, è disponibile un listino “Limited Edition” dedicato alla clientela selezionata, che offre prezzi ancora più competitivi: 29,99 euro al mese per l’iPhone 16 128GB, 38,99 euro per l’iPhone 16 Pro 128GB e 48,99 euro per il top di gamma iPhone 16 Pro Max 256GB, sempre con una durata di finanziamento di 30 mesi e senza anticipo iniziale.

Inoltre, l’offerta si distingue per la possibilità di estendere il finanziamento a 36 mesi, consentendo ai clienti di ottenere una riduzione mensile fino a 8 euro sui modelli di fascia alta. Questa flessibilità rende la proposta di WindTre particolarmente interessante per chi desidera dilazionare il costo di uno smartphone premium senza gravare eccessivamente sul proprio budget mensile.

Per incentivare ulteriormente i clienti, l’operatore ha lanciato l’iniziativa Rottama Days. Grazie a questo programma, i clienti che restituiscono uno smartphone usato attraverso il servizio “Reload exChange” e sottoscrivono l’offerta “MIA Unlimited Reload exChange” potranno beneficiare di uno sconto aggiuntivo di 3 euro al mese. Questo bonus si aggiunge ai già vantaggiosi prezzi previsti per i nuovi dispositivi, rendendo l’acquisto di un iPhone 16 ancora più conveniente.

La promozione include anche il recente iPhone 16e, disponibile sul mercato da fine febbraio 2025. Questo modello, pensato per un pubblico che cerca un dispositivo di alta qualità a un prezzo più contenuto, sarà proposto con tariffe a partire da 24,99 euro al mese per 30 mesi, sempre senza anticipo iniziale. L’inclusione di questa variante nella nuova offerta testimonia l’impegno di WindTre nel soddisfare le esigenze di una clientela diversificata.

Un elemento centrale della nuova strategia commerciale è il rinnovato sistema di rateizzazione Telefono Incluso, attivo dal 2 aprile 2025. Questo meccanismo, disponibile per i clienti con offerte Easy Pay, prevede un contributo di attivazione una tantum di 6,99 euro. Tuttavia, introduce importanti vantaggi come una rata fissa e uno sconto sull’offerta per l’intera durata del finanziamento. Questa soluzione mira a semplificare ulteriormente l’accesso ai dispositivi premium, rendendo i prezzi iPhone 16 ancora più accessibili per i clienti già fidelizzati.

Con questa nuova offerta, WindTre punta a consolidare la propria posizione nel mercato degli smartphone di fascia alta, offrendo dispositivi di ultima generazione a condizioni vantaggiose. La combinazione di prezzi competitivi, opzioni di pagamento flessibili e iniziative come i Rottama Days rappresenta un’opportunità unica per i clienti che desiderano aggiornare il proprio smartphone senza rinunciare alla qualità e all’innovazione.