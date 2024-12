WindTre sfida la concorrenza: si potrà attivare una SIM tramite SPID o CIE

WindTre è uno degli operatori telefonici che in Italia può vantare il maggior numero di utenti attivi. Un successo costruito su basi solide, grazie ad una copertura completa in tutta Italia e alla possibilità di attivare offerte sempre più convenienti. Che includono minuti, SMS e Giga di traffico dati in base alle proprie esigenze.

Intanto, sono in corso i lavori per rendere l’intero servizio ancor più congeniale e funzionale alle richieste dei consumatori. Sempre più persone si ritrovano ad attivare nuove SIM online, eseguendo l’intero processo di autenticazione direttamente sul sito web del provider. È da poco arrivata un’interessante novità in tal senso, per sfidare la concorrenza ed allinearsi a quanto già fatto da altre realtà: l’autenticazione dell’intestatario potrà venire effettuata tramite SPID o CIE.

SPID o CIE per attivare una SIM: l’ultima modifica di WindTre

Nei giorni scorsi, WindTre ha modificato la sua pagina riguardante l’identificazione dell’intestatario per l’acquisto di una SIM online. Introducendo la possibilità di effettuare il processo a distanza utilizzando lo SPID o la CIE. Un sistema alternativo alla Video Identificazione, grazie alla quale la conferma dell’operazione sarà ancor più facile e veloce.

In che modo? Una volta ricevuta a casa la SIM, non bisognerà più attendere la verifica da parte di un operatore fisico del video, ma basterà effettuare l’accesso tramite il sistema di autenticazione scelto. In poche ore, l’offerta sarà valida ed utilizzabile sul proprio smartphone.

Come specificato dall’azienda, basteranno 2 giorni lavorativi per la consegna a casa della scheda telefonica. Dopodiché, andando sulla pagina dedicata del sito di WindTre si potrà inserire il proprio codice fiscale e le ultime 5 cifre del seriale della SIM. Dopo qualche ora, un SMS confermerà il successo dell’operazione. Anche in caso di richiesta di portabilità del numero mobile, con l’unica differenza che bisognerà scattare anche una foto della vecchia scheda telefonica e inserire il proprio Codice Fiscale o la Tessera Sanitaria.