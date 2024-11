Xbox Game Pass, addio a 8 giochi gratis: uno è amatissimo

Sin dal momento del suo lancio, l’Xbox Game Pass ha rappresentato una vera e propria manna dal cielo per tutti i gamer. Stiamo parlando di una piattaforma in abbonamento esclusiva di Microsoft che permette di accedere ad un catalogo vastissimo di videogiochi. Di ogni genere ed età, giocabili gratuitamente dopo aver effettuato il download.

Come già successo in passato, però, questo servizio è solito ricevere aggiornamenti costanti. Che riguardano l’usabilità e l’interfaccia stessa della piattaforma, ma anche la lista di titoli messi a disposizione dei giocatori paganti. Proprio in queste ore, è stato annunciato un nuovo taglio che ha mandato gli utenti nel panico: 8 videogiochi verranno rimossi, uno di questi è amatissimo.

Xbox Games, gli 8 giochi che verranno rimossi a fine novembre

La deadline è stata fissata per il 30 novembre. Dunque già a partire dal 1° del mese successivo, gli 8 giochi inseriti nella lista da parte di Microsoft verranno ufficialmente cancellati dall’Xbox Game Pass e non saranno più utilizzabili gratuitamente col piano in abbonamento attivo. E la notizia riguarda tanto i possessori di una Xbox quanto di coloro che sono soliti utilizzare il PC.

Ecco l’elenco completo:

Conan Exiles

Coral Island

Remnant: From the Ashes

Rolledrome

Soccer Story

Spirit of the North: Enhanced Edition

The Walking Dead: The Final Season

While the Iron’s Hot

A far rumore è stata soprattutto la notizia in merito a The Walking Dead, un titolo sviluppato da Telltale Games e da Skybound Games. Ad esclusiva per PC, dava modo di ripercorrere alcuni dei momenti salienti di una delle serie TV più di successo degli ultimi anni. Con un ruolo fondamentale che ricopriva il videogiocatore stesso, chiamato a compiere alcune azioni per non stravolgere per sempre il destino dei protagonisti più amati.

Questa notizia segue quella arrivata nelle scorse settimane, quando altri 7 videogiochi sono stati cancellati dall’Xbox Game Pass. E anche in quel caso, c’erano titoli di spicco come Goat Simulator, Persona 5 Tactica e i due Like a Dragon Gaiden e Ishin!.