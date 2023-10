Xbox Series S 1TB: la console perfetta è in SCONTO!

Che tu sia un casual gamer o che sia in cerca della tua nuova console da tenere sempre accesa, ecco lo sconto che non devi assolutamente farti scappare! Xbox Series S da 1TB in colorazione nera oggi è in sconto Amazon del 5%. Il prezzo? Solo 332,99€!

Series S di Xbox: la scelta più intelligente

I videogiocatori da console sono sempre in cerca dell’ultima uscita e del prodotto esclusivo. Al lancio di Series, la S è sempre stata considerata la console per casual gamer o per coloro i quali non sono davvero appassionati. Il suo limite, più che il calcolo computazionale, è sempre stato lo storage.

Questo aspetto però è stato risolto dalla Series S da 1TB. La console infatti integra un disco interno più capiente perfetto per immagazzinare più giochi completi da scaricare direttamente dallo store di Xbox. Grazie al Game Pass Ultimate potrete persino saltare l’installazione del gioco e giocare direttamente in cloud. Potenzialmente quindi questa console è davvero eterna! Inoltre, i giochi che godono dell’Xbox Velocità Architecture sono in grado di girare fino a 120 FPS!

Si tratta della console perfetta da utilizzare in salotto anche come media center. La console non solo vi permetterà di godere di tutti i recenti titoli e del Game Pass, ma anche di tutte le applicazioni di cui una smart TV ha bisogno. Senza dubbio, è un prodotto che non solo offre intrattenimento, ma permette davvero di divertirsi con i propri amici sia dal vivo che da remoto. Comprarla vuol dire avere accesso a tutto il divertimento della nuova Series di Xbox, ma ad un prezzo più basso.

Grazie all’offerta di oggi, acquistarla è ancora più conveniente. L’elegante Xbox Series S da 1TB in versione nera è oggi in sconto su Amazon. Il prezzo? Solo 332,99€ grazie al ribasso del 5% disponibile sullo shop online più famoso.

