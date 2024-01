Xbox Series S con 3 mesi di Pass Ultimate: sconto SHOCK!

Per i mesi invernali, in cui uscire a volte non è la migliore delle opzioni, una bella console casalinga può svoltare il divertimento delle serate più fredde. Ecco quindi una promo da cogliere al volo! Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass Ultimate costa solo 247,99€ con il 17% di sconto su Amazon. Conveniente e divertente!

Xbox Series S: una console che ti stupirà

Grazie a Xbox Series S, potrete entrare nel mondo delle console di ultima generazione spendendo davvero pochissimo! Si tratta di una console completa, ma priva di lettore ottico. I giochi infatti possono essere scaricati direttamente sfruttando lo store di Microsoft accessibile online. La console infatti deve essere necessariamente connessa alla rete per funzionare e per accedere ai contenuti pensati per questo sistema.

Qui troverete uno store pieno di giochi a pagamento e la possibilità di accedere a Xbox Game Pass Ultimate: questo da la possibilità di scaricare moltissimi giochi senza spendere un euro di più! Così avrete accesso ai migliori gochi Xbox, alla loro parte online e a tutti i servizi collegati al mondo live.

In bundle con la console trovate infatti un codice per riscattare ben 3 mesi di Game Pass a costo 0: sarete subito pronti a sedervi in poltrona e sfruttare tutte le potenzialità di questa magica Xbox Series S.

Se siete in cerca di una console casalinga, ma non volete spendere un capitale, questo è il modello che fa assolutamente per voi! Con i suoi 512 GB di SSD interni avrete la possibilità di scaricare sulla console moltissimi giochi essendo sempre pronti a scaricarne di nuovi. Non vi resta ora che acquistarla!

Approfittate subito della promo di oggi che vi permette di averla a soli 247,99€ con il 17% di sconto disponibile su Amazon. Incluso in confezione, troverete un voucher per riscattare ben 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate! Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

