Xbox Wireless Controller: gioca da protagonista spendendo pochissimo

Sei un appassionato di videogiochi? Ecco per te un gadget essenziale che oggi puoi acquistare su Amazon ad un mini prezzo! Parliamo dell’Xbox Wireless Controller, al momento disponibile a soli 49 euro con un super sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xbox Wireless Controller: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Xbox Wireless Controller è un gadget indispensabile per chi è appassionato di videogiochi e vuole primeggiare anche nelle sfide più complesse.

Innanzitutto si contraddistingue per un design aggiornato dal colore nero carbonio che, con le sue superfici scolpite e la sua geometria raffinata, rende il gioco più confortevole. Inoltre ti consente di restare sul bersaglio grazie alla superficie di impugnatura ruvida e al D-pad ibrido.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice in quanto è possibile personalizzare il controller in base alle tue esigenze, oltre a sfruttare l’app Accessori Xbox per assegnare i pulsanti nel modo che desideri. Allo stesso tempo, potrai collegare le cuffie utilizzando il jack da 3,5 mm o la tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per giochi wireless su console, PC Windows 10, smartphone e tablet Android supportati.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco in quanto, utilizzando due semplici batterie AA, potrai ottenere un massimo di 40 ore di efficienza energetica così da non avere mai problemi anche dopo un utilizzo intensivo.

Oggi l’Xbox Wireless Controller è disponibile su Amazon a soli 49 euro con un super sconto del 17%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.