Ecco Xiaomi 12T e 12T Pro: caratteristiche, prezzi e disponibilità

In occasione dell’evento di lancio globale, tenutosi presso il BMW Welt di Monaco di Baviera, Xiaomi ha annunciato il nuovo modello che va ad arricchire la serie 12 del suo più recente smartphone. Stiamo parlando di Xiaomi 12T, una linea che prevede un modello base e un modello Pro, entrambi caratterizzati da una forte attenzione verso l’imaging e la durata delle batterie.

In Italia sarà possibile pre-ordinare Xiaomi 12T Series nelle colorazioni Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver già da domani. Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia, e nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi 12T, prestazioni eccezionali e creatività

I due nuovi modelli di smartphone presentano hanno parecchio in comune, con un design dalle forme arrotondate che evidenziano quale elemento caratterizzante proprio il comparto fotografico, contenuto in una sezione rettangolare che comprende la lente principale dai bordi quadrati e sporgenti e le altre due lenti, più piccole, tonde. Al “centro” di tutto il display CrystalRes Amoled da 6,67 pollici che ha una risoluzione di 1220p con oltre 68 miliardi di colori.

Una delle principali differenze tra i due modelli presentati da Xiaomi è nel processore: il 12T è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra, che migliora l’efficienza energetica e le prestazioni del dispositivo del 30% rispetto al predecessore, mentre Xiaomi 12T Pro monta il nuovo Snapdragon con TSMC a 4 nm, versione migliorata del precedente Snapdragon 8 Gen 1.

Per il resto, Xiaomi 12T monta una tripla fotocamera, con la principale da 108 Megapixel, un’ultra-wide da 8 Mp e una macro da 2Mp, mentre nella versione Pro la fotocamera è anche provvista di uno zoom 2x con ampio sensore da 1/1,22” e di un sistema di intelligenza artificiale da 200 Mp, con parecchi filtri creati ad hoc. Dulcis in fundo la batteria, da 5000 mAh su entrambi i modelli, caratterizzata da un sistema di ricarica ultrarapida chiamata HyperCharge, da 120W, grazie al caricatore incluso nella confezione.

Prezzi e disponibilità

Anche Xiaomi 12T arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al prezzo di 599,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e da 8GB+256GB a 649,9 euro, disponibile su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo. Dal 5 al 21 ottobre Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro in bundle con Redmi Pad. Su Amazon invece Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad. Per la prima settimana Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e presso Xiaomi Store Italia sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,9 euro, mentre Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB a 749,9 euro.