Xiaomi 13 Ultra è ufficiale: fotocamere Leica e performance eccellenti

Xiaomi ha presentato oggi a Pechino il nuovo Xiaomi 13 Ultra, top di gamma frutto della collaborazione con Leica e caratterizzato da avanzate tecnologie di mobile imaging. Il dispositivo integra un sistema a quattro fotocamere, un display WQHD+ di alta qualità, e offre prestazioni di livello flagship grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2.

Prestazioni fotografiche professionali con lenti ottiche Leica e apertura variabile

La partnership tra Xiaomi e Leica ha portato allo sviluppo dell’obiettivo Leica Summicron, ideale per il mobile imaging. Il sistema ottico Leica, ereditato dalla serie Leica M, assicura compattezza, grande apertura, elevate prestazioni di imaging, affidabilità e durabilità. Xiaomi 13 Ultra è dotato di un sistema quadruplo di fotocamere con lenti ottiche che coprono diverse lunghezze focali e offre un’apertura variabile per catturare immagini di alta qualità. Il dispositivo integra inoltre una modalità Fast Shot per scatti rapidi senza messa a fuoco.

Il flusso di lavoro RAW del Xiaomi 13 Ultra è stato ottimizzato per massimizzare la gamma dinamica, i dettagli e la texture delle immagini. Il display WQHD+ da 6,73″ offre un’eccellente precisione dei colori e supporta la gestione automatica del colore. Il dispositivo supporta inoltre l’esperienza end-to-end garantita da Dolby Vision.

Il design del Xiaomi 13 Ultra si ispira alla serie di fotocamere M di Leica e presenta una struttura unibody in metallo e una finitura in pelle. Il dispositivo è dotato dell’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 2 e supporta RAM fino a 16GB e memoria UFS4.0 fino a 1TB.

Il sistema di raffreddamento Loop LiquidCool, sviluppato da Xiaomi, garantisce una dissipazione del calore superiore rispetto ai sistemi tradizionali. Il dispositivo integra anche un chip di ricarica Xiaomi Surge P2 e un chip di gestione della batteria Xiaomi Surge G1, per ottimizzare la durata della batteria e offrire una modalità di ibernazione quando la batteria è scarica.

Il Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile in Cina a fine aprile e successivamente sarà lanciato in vari mercati internazionali. Prezzi e disponibilità in Italia non sono ancora stati annunciati, ma restate connessi per sapere quando arriveranno ufficialmente sul nostro mercato.