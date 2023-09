Xiaomi 13T e 13T Pro UFFICIALI con camere LEICA e tanta potenza: dove acquistarli

Xiaomi ha presentato oggi la sua nuova famiglia di smartphone flagship, la Xiaomi 13T Series, durante un evento a Berlino. Questi smartphone sono progettati per soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano esprimere la propria creatività artistica attraverso la fotografia.

Una delle caratteristiche distintive della Xiaomi 13T Series è l’incorporazione di lenti ottiche professionali Leica, il che offre agli utenti un’esperienza fotografica eccezionale, nota come ‘Authentic Leica Imagery’. Questa collaborazione con Leica consente agli utenti di catturare immagini con la stessa iconicità e qualità associate al marchio Leica.

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T, belve da polso

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T vantano una potente configurazione fotografica co-ingegnerizzata con Leica, offrendo immagini di alta qualità con colori vividi e dettagli nitidi. La serie offre stili fotografici Leica autentici e vibranti, sei filtri Leica e la possibilità di personalizzare stili fotografici nella modalità Pro.

Per quanto riguarda la registrazione video, Xiaomi 13T Pro permette di registrare in 8K e offre un controllo avanzato dei colori. Il display CrystalRes da 6,67″ con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz offre una straordinaria esperienza visiva, supportando la copertura DCI-P3 al 100% e HDR10+. La serie è dotata di Dolby Atmos e doppi altoparlanti integrati per un audio coinvolgente.

In termini di prestazioni, Xiaomi 13T Pro è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+ e supporta la ricarica rapida Xiaomi HyperCharge. La serie è resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP68. Disponibile in tre varianti di colore, combina stile contemporaneo e resistenza, rendendola ideale per un uso quotidiano.

Prezzi e disponibilità:

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili all’acquisto in tre colorazioni, Alpine Blue, Meadow Green e Black. Xiaomi 13T Pro è acquistabile in tre configurazioni:

Black – 16GB +1T a partire da 999,90€

– 16GB +1T a partire da Black – 12GB+512GB a partire da 899,90€

– 12GB+512GB a partire da Black – 12GB +256GB a partire da 799,90€

– 12GB +256GB a partire da Meadow Green – – 16GB +1T a partire da 999,90€

– – 16GB +1T a partire da Meadow Green – 12GB+512GB a partire da 899,90€

– 12GB+512GB a partire da Meadow Green – 12GB +256GB a partire da 799,90€

– 12GB +256GB a partire da Alpine Blue – 16GB +1T a partire da 999,90€ (prenotazione al minimo garantito);

– 16GB +1T a partire da (prenotazione al minimo garantito); Alpine Blue – 12GB+512GB a partire da 899,90€

– 12GB+512GB a partire da Alpine Blue – 12GB +256GB a partire da 799,90€

Xiaomi 13:

Meadow Green – 8GB+256 a partire da 699,90€

– 8GB+256 a partire da Alpine Blue – 8GB+256GB a partire da 699,90€

– 8GB+256GB a partire da Black – 8GB +256GB a partire da 699,90€

Inoltre, entrambi i dispositivi saranno disponibili in bundle con Redmi Pad SE dal 26 settembre al 31 ottobre su mi.com. Per scoprire ulteriori promozioni e bundle, visitare i principali canali di vendita.

Xiaomi Watch 2 Pro e Xiaomi Smart Band 8

In concomitanza con il lancio della serie 13T, Xiaomi ha presentato la sua ultima gamma di dispositivi smart indossabili, tra cui Xiaomi Watch 2 Pro e Xiaomi Smart Band 8. Questi dispositivi sono progettati per offrire un’esperienza connessa e migliorare la vita quotidiana degli utenti, includendo funzionalità legate al benessere e alle attività sportive.

Con questo lancio, Xiaomi mira a offrire una gamma completa di prodotti e servizi per arricchire la vita dei consumatori attraverso l’innovazione tecnologica e la creatività artistica.

Prezzi e disponibilità:

Xiaomi Watch 2 Pro e sarà disponibile nelle versioni e-SIM e Bluetooth nelle colorazioni Black e Silver.

e sarà disponibile nelle versioni e-SIM e Bluetooth nelle colorazioni Black e Silver. Xiaomi Watch 2 Pro 4G – LTE arriverà nelle prossime settimane su mi.com e Vodafone al prezzo di 329,99€

arriverà nelle prossime settimane su al prezzo di Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth in colorazione Silver è disponibile da oggi per l’acquisto online su Mediaworld e Unieuro al prezzo di 269,99€ e, da oggi 27 settembre, sarà disponibile in early bird al prezzo speciale di 249,99€. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà in vendita anche in versione Black e anche sui canali mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi Smart Band 8, nelle colorazioni Graphite Black e Gold, è disponibile su Amazon e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo di 39,99€. , nelle colorazioniè disponibile sue nei principali negozi di elettronica di consumo

bundle con la Running Clip. Inoltre, solo su mi.com e fino al 27 settembre, sarà possibile approfittare del