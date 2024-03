Xiaomi 14 è in offerta in 20 rate da 54,95€ a tasso zero da MediaWorld

Tra le offerte più interessanti della promozione Pasqua Tech di MediaWorld segnaliamo il nuovo Xiaomi 14 nella configurazione da 12+512GB disponibile in 20 rate a tasso zero da 54,95 euro al mese, per un totale di 1.099 euro. I colori disponibili sono Black, Green e White: tutti e tre beneficiano del finanziamento a tasso zero in venti rate.

Ottimo comparto camere, nuovo HyperOS e piacevole nell’utilizzo di tutti i giorni: insomma, il nuovo top di gamma compatto di Xiaomi è promosso a pieni voti, a maggior ragione a fronte di una promozione simile.

Xiaomi 14 disponibile in 20 rate a interessi zero da 54,95 euro al mese sul sito di MediaWorld

La comodità nel tenerlo in mano, grazie al formato da 6,36 pollici con cornici ultra-sottili e uno dei tratti distintivi Xiaomi 14, uno smartphone che punta molto al design così come al comparto fotocamere.

E non poteva essere altrimenti vista la collaborazione con Leica: l’obiettivo Leica Summilux dispone di un’ampia apertura, che consente di ottenere scatti più chiari, luminosi e nitidi. Ottimo anche il sensore principale Light Fusion 900 personalizzato, che garantisce un’eccellente gamma dinamica da 13,5 EV.

A tutto questo poi si aggiunge un processore al top: l’ultimo xiaomi monta lo Snapdragon 8 Gen 3, per un’efficienza energetica leader nel mercato mobile.

Il nuovo Xiaomi 14, nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è disponibile in venti rate a interessi zero da 54,95 euro al mese sul sito mediaworld.it. E se non vuoi pagare le spese di spedizione, al momento del check-out ricorda di selezionare l’opzione Ritiro gratuito in negozio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.