Xiaomi 14T in doppia promozione su eBay: occasione più unica che rara

Vuoi cambiare smartphone? Sei alla ricerca di un modello prestante ma economico allo stesso tempo? La soluzione ideale è lo Xiaomi 14T, oggi disponibile su eBay a soli 444 euro con uno sconto del 33% ed un ulteriore coupon del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta subito della doppia promozione, è un’occasione unica!

Xiaomi 14T: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 14T è un piccolo gioiellino tech che si contraddistingue per un rapporto qualità – prezzo davvero eccezionale.

In primis è dotato del potente processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra che offre prestazioni straordinarie in ogni settore così da poter svolgere tutto in maniera fluida ed efficiente. Inoltre dispone di una RAM da 12 GB e una memoria interna da 512 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto in modo sicuro e veloce.

Questo modello vanta anche di un display super luminoso da 6.67 pollici con una risoluzione da 2712 x 1220 pixel: ciò vuol dire che è assicurata una visualizzazione sempre ottimale con immagini nitide dai colori brillanti e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra caratteristica di spicco è la capacità della sua batteria da 5000 mAh e che, quindi, offre un’autonomia super estesa di oltre una giornata anche se lo utilizzi in maniera intensiva.

