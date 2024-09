Xiaomi 14T: svelata la data di lancio globale della serie di flagship killer

Xiaomi ha ufficialmente confermato la data di lancio globale della serie di smartphone 14T. I modelli Xiaomi 14T e 14T Pro saranno presentati il 26 settembre, continuando l’attenzione dell’azienda su dispositivi di fascia media potenti con esperienze fotografiche di alto livello.

Questo lancio conferma la collaborazione continua di Xiaomi con Leica, dopo il successo della serie Xiaomi 13T. I due terminali saranno dotati di lenti co-progettate con Leica e di una tecnologia avanzata per il colore. Il comunicato stampa della società cinese parla di “arte cinematografica e fotografia umanistica“, suggerendo nuovi profili di colore Leica per questi telefoni. Prima del lancio ufficiale, sono trapelati online i render completi di entrambi i modelli. Sappiamo infatti che il modello base arriverà in quattro colorazioni, mentre il 14T Pro sarà disponibile in tre versioni.

Xiaomi 14T e 14T Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Come previsto, entrambi i modelli presentano il marchio Leica ben visibile sul modulo rettangolare della fotocamera. Entrambi saranno dotati di una tripla camera con un flash LED dedicato. Tuttavia, non è presente un obiettivo con zoom periscopico, cosa comune per la serie T di Xiaomi.

I render mostrano un pannello posteriore curvo sul 14T standard, in contrasto con il design più dritto del 14T Pro. Entrambi manterranno un telaio con bordi piatti. Altri dettagli trapelati suggeriscono la presenza di un display AMOLED da 6,67 pollici “1.5K” con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una luminosità di picco di 4.000 nit per il 14T. Infine, saranno alimentati dai chipset MediaTek Dimensity: il 14T utilizzerà il Dimensity 8300-Ultra, mentre il 14T Pro sarà dotato del più potente Dimensity 9300+. Entrambi offriranno 12GB di RAM, con il 14T che avrà 256GB di spazio di archiviazione, mentre il 14T Pro, 512GB.

Si prevede un sensore principale da 50MP su entrambi i telefoni, affiancato da un teleobiettivo da 50MP e da un sensore ultragrandangolare da 12MP. La selfiecam sarà da 32MP. Avranno una resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. Si vocifera che il prezzo del Xiaomi 14T partirà da 649,00€, mentre il 14T Pro avrà un prezzo di circa 899,00€.