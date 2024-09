Xiaomi 15 e 15 Pro: svelati dettagli sulla ricarica dei device

Sappiamo da tempo che Xiaomi lancerà la serie Xiaomi 15 il mese prossimo in occasione della presentazione del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Sembra che la data di lancio ipotizzata sia corretta, poiché alcuni dispositivi della linea hanno iniziato a comparire sui siti di certificazione.

Xiaomi 15 e 15 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

All’inizio di questo mese, lo Xiaomi 15 e il 15 Pro hanno ricevuto la certificazione radio in Cina. Ora, il modello standard è apparso sulla certificazione 3C, rivelando le specifiche di ricarica. Anche se il portale in questione non nomina direttamente il dispositivo come Xiaomi 15, il numero di modello 24129PN74C corrisponde a quello elencato nel database IMEI, confermandolo come lo stesso dispositivo.

Per quanto riguarda la ricarica, il dispositivo è certificato per una potenza massima di 90W, la stessa velocità dello Xiaomi 14. Questa velocità è già piuttosto rapida, considerando che il suo predecessore può passare dallo 0 al 100% in circa 31 minuti, quindi non dovrebbe essere un problema. I dettagli sulla ricarica wireless non sono ancora stati svelati, ma potrebbe mantenersi a 50W come nello Xiaomi 14. Passando alle altre specifiche, il punto forte della serie sarà, prevedibilmente, il chipset Snapdragon 8 Gen 4. Si prevede che sarà abbinato a una batteria da 4800mAh o 4900mAh per alimentare il dispositivo.

Lo Xiaomi 15 standard dovrebbe avere uno schermo piatto con risoluzione 1.5K, protetto da vetro Dragon Crystal. Sul retro troveremo un setup a tripla fotocamera, composto da tre lenti da 50MP per le modalità grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo. Si vocifera inoltre che il modulo fotocamera potrebbe essere leggermente ridisegnato in questo modello. Tra le altre caratteristiche attese troviamo un sensore di impronte digitali ultrasonico, un upgrade sostanziale rispetto al sensore ottico del modello dell’anno scorso, e la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Per quanto riguarda il prezzo, la serie Xiaomi 15 potrebbe essere più costosa quest’anno, con il modello base che parte da 4.599 yuan (circa 650 dollari) in Cina, rispetto ai 3.999 yuan dello Xiaomi 14. L’aumento di prezzo sarebbe dovuto all’aumento dei costi dei chipset e dello storage.