Xiaomi Buds 5: ufficiali i nuovi auricolari TWS del colosso cinese

Gli Xiaomi Buds 5 con audio aptX Lossless e cancellazione attiva del rumore a larga frequenza sono stati lanciati a livello globale durante un evento speciale tenutosi a Berlino.

Xiaomi Buds 5: le caratteristiche complete

Recentemente, la compagnia asiatica ha tenuto un evento di lancio globale per la serie di smartphone Xiaomi 14T e la serie Redmi Note 14. Insieme ai telefoni, il brand asiatico ha presentato anche gli Xiaomi Buds 5, che erano stati inizialmente lanciati in Cina nel luglio 2024. I nuovi Buds 5 sono dotati di driver a doppio magnete da 11 mm e di una calibrazione audio Harman AudioEFX, che promettono un suono nitido e coinvolgente. Supportano il codec audio Qualcomm aptX Lossless e hanno la certificazione Hi-Res Audio.

Gli auricolari presentano un design semi-in-ear confortevole e una cancellazione attiva del rumore (ANC) a larga frequenza, con modalità personalizzabili e opzioni adattive tramite intelligenza artificiale, garantendo un audio chiaro in qualsiasi ambiente. Per le chiamate cristalline, anche in condizioni di vento, sono dotati di una tecnologia a triplo microfono e di capacità di registrazione audio integrate, rendendoli ideali per i creatori di contenuti.

Per quanto riguarda la connettività, utilizzano il Bluetooth 5.4 e supportano la connessione intelligente a due dispositivi contemporaneamente. Inoltre, offrono una modalità a bassa latenza di 73 ms, compatibile con alcuni dispositivi Xiaomi e POCO, tra cui lo Xiaomi MIX Flip, lo Xiaomi 14 Ultra, lo Xiaomi 14, il POCO F6 Pro e il POCO F6. Il marchio ha promesso il supporto per ulteriori modelli in futuro.

Infine, gli auricolari garantiscono fino a 39 ore di autonomia complessiva con ANC disattivato e 20 ore con ANC attivato. Ogni gemma può durare fino a 6,5 ore con ANC spento e 3,5 ore con ANC attivo. Con soli 10 minuti di ricarica, gli utenti possono ottenere fino a 2,5 ore di riproduzione. Gli auricolari sono anche resistenti alla polvere e all’acqua (certificazione IP54), rendendoli adatti per l’uso durante gli allenamenti. Gli Xiaomi Buds 5 sono disponibili nei colori Nero Grafite, Bianco Ceramica e Grigio Titanio, al prezzo di 99,99€, IVA inclusa.