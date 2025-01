Xiaomi Buds 6: oggi le paghi quasi la metà con lo sconto maxi di eBay

Su eBay oggi trovi una promozione incredibile sugli auricolari più desiderati sul mercato! Si tratta delle Xiaomi Buds 6, al momento disponibili a soli 15 euro con un mega sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, a questo prezzo così basso gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Buds 6: audio immersivo e comfort assicurato

Le Xiaomi Buds 6 sono degli auricolari top di gamma che oggi puoi acquistare su eBay a quasi metà prezzo grazie ad uno sconto mai visto prima.

In primis sono dotate di un grande driver dinamico da 10 mm che è stato ottimizzato per migliorare le prestazioni e offrire un’esperienza acustica fantastica. Inoltre dispongono di 5 modalità EQ per ascoltare la musica in base alle tue esigenze: questo vuol dire che potrai preimpostarle per godere di un audio pieno, potente e coinvolgente, ricco di dettagli per quanto riguarda qualsiasi genere musicale.

Allo stesso tempo anche le tue telefonate saranno più nitide che mai grazie all’algoritmo vocale AI che consente di distinguere accuratamente le voci umane e il rumore ambientale. In questo modo, è possibile ridurre efficacemente il rumore ambientale anche più elevato e farti sentire sempre in modo forte e chiaro.

Allo stesso tempo le cuffie sono dotate di protocollo Bluetooth 5.4 aggiornato con latenza ridotta e una connessione più stabile, per godere di un’esperienza più coinvolgente e senza nessuna interruzione in qualsiasi luogo tu sia.

Per finire, l’autonomia è davvero super estesa tanto da offrire fino a 7.5 ore di durata della batteria con una sola ricarica e fino a 36 ore con la custodia di ricarica.

Oggi le Xiaomi Buds 6 sono disponibili su eBay a soli 15 euro con un mega sconto del 47%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, a questo prezzo così basso gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.