Xiaomi: i nuovi tablet Pad 7 e 7 Pro sono stati certificati, arriveranno a breve?

Stando a quanto si apprende da nuovi rumor online, sembra che la serie di tablet di punta Xiaomi Pad 7 sia in lavorazione per il mercato cinese. Arriveranno anche sul mercato europeo? C’è una data di lancio ufficiale? Scopriamolo insieme.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Si dice che la gamma di tablet di punta del colosso cinese dovrebbe includere due modelli, ovvero lo Xiaomi Pad 7 e il Pad 7 Pro. I dispositivi potrebbero debuttare insieme alla serie Xiaomi 15 nel prossimo mese (ottobre), poiché entrambi i modelli hanno ricevuto l’approvazione dall’autorità 3C in Cina.

Due nuovi tablet Xiaomi, identificati dai numeri di modello “2410CRP4CC” e “24091RPADC“, hanno recentemente superato la certificazione 3C in Cina, indicando il loro imminente rilascio. Secondo la certificazione 3C, i tablet in questione supporteranno rispettivamente la ricarica cablata da 45 W e 67 W. Secondo quanto trapelato, il modello Pro dovrebbe avere una capacità di ricarica da 67 W, mentre il Pad 7 standard supporterà la ricarica da 45 W.

Entrambi dovrebbero essere alimentati da processori Qualcomm ad alte prestazioni: la variante base sarà probabilmente dotata del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mentre il Pad 7 Pro sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3. Entrambi i dispositivi possono sfoggiare un display LCD 3K da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Non di meno, il Pro dovrebbe essere il primo tablet di Xiaomi a disporre di uno schermo OLED, che migliorerebbe la qualità del display ma potrebbe aumentare i costi di produzione e il prezzo finale al dettaglio. Debutterà con HyperOS 2.0, basato su Android 15. Inoltre, entrambi i modelli dovrebbero presentare una batteria da 10.000 mAh.

In ultima istanza, si dice che saranno compatibili con l’auto Xiaomi SU7. Questa funzionalità include il controllo dei sedili posteriori e le opzioni di intrattenimento, come la regolazione del sedile del passeggero, l’aria condizionata e la navigazione dei percorsi, rendendolo uno strumento avanzato per l’uso in auto. Xiaomi dovrebbe lanciare la serie Xiaomi 15 nella quarta settimana di ottobre in Cina. Quando arriverà in Europa? Non prima dell’inizio del prossimo anno, a quanto si vocifera.